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Chuyển giao Phòng Giao dịch Châu Đức từ Vietcombank Vũng Tàu sang Vietcombank Phú Mỹ quản lý

Căn cứ Nghị quyết số 147/NQ-VCB-HĐQT ngày 27-3-2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương chuyển giao Phòng giao dịch cho VCB Chi nhánh Phú Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-VCB-TCNS ngày 19-5-2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị VCB về việc Chuyển giao Phòng giao dịch;

Vietcombank thông báo chuyển giao Phòng giao dịch Châu Đức từ Vietcombank Vũng Tàu sang Vietcombank Phú Mỹ quản lý kể từ ngày 8-6-2026, cụ thể như sau:

- Tên gọi trước khi chuyển giao: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu – Phòng giao dịch Châu Đức.

- Tên gọi sau khi chuyển giao: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ – Phòng giao dịch Châu Đức.

Địa chỉ: Số 268 đường Hội Bài – Phước Tân, thôn Đức Mỹ, xã Ngãi Giao, thành phố Hồ Chí Minh.

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