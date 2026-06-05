Đếm ngược khai hội Paradise Summer Fest: Trọn bộ bí kíp trải nghiệm siêu đô thị ESG++ đầu tiên của Việt Nam

Cuối tuần này (6-6-2026), siêu lễ hội Paradise Summer Fest chính thức bùng nổ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Không chỉ mang đến hành trình giải trí xuyên suốt 9 trạm chủ đề rực rỡ, sự kiện còn là cơ hội để du khách tận mắt chiêm ngưỡng tầm vóc và tiến độ thần tốc của siêu đô thị ESG++ đầu tiên của Việt Nam.

Paradise Summer Fest 2026 - Lễ hội của các lễ hội diễn ra ngày 6/6 tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise.

Hành trình bùng nổ cảm xúc qua 9 trạm trải nghiệm

Với quy mô của một "siêu vũ trụ lễ hội", Paradise Summer Fest được thiết kế với lộ trình khám phá xuyên suốt 9 trạm chủ đề nối tiếp nhau, đảm bảo dẫn dắt cảm xúc của hàng ngàn du khách đi từ sự choáng ngợp, cuồng nhiệt đến những khoảnh khắc lắng đọng, thăng hoa nhất.

Lễ hội được khởi động với đặc quyền cực "cháy", voucher 1 cốc bia miễn phí cho 500 vị khách check-in sớm nhất.

Bước vào không gian lễ hội, các nhóm du khách từ 2 người lớn hoặc có 1 trẻ em (3-15 tuổi) đến quầy đón tiếp trong khung giờ từ 10h đến 17h nhận sổ thông hành quyền lực mang tên "Paradise Passport" để có những ưu đãi trải nghiệm hấp dẫn.

Với hộ chiếu lễ hội, hành trình của du khách bắt đầu bằng cú bứt phá thị giác tại trạm 1 mang tên lễ hội diều "Fly In The Paradise Sky". Bầu trời lộng gió của vùng biển Cần Giờ sẽ biến thành một "đại dương bay" với hơn 300 cánh diều khí động học bơm hơi khổng lồ hình cá voi, cá đuối manta, bạch tuộc… vẫy vùng trên không trung.

Mê cung nước Splash Zone với đại tiệc bọt tuyết sẽ là nơi thu hút trẻ em với niềm vui bất tận

Sức nóng của ngày hè sẽ được giải nhiệt tức thì khi du khách bước sang trạm 2 - mê cung nước Splash Zone. Tại đây, một đại tiệc bọt tuyết khổng lồ trắng xóa sẽ nhấn chìm mọi oi bức, mang đến sự sảng khoái tột độ.

Để gia tăng thêm sự gắn kết, các gia đình và nhóm bạn có thể tiếp tục qua trạm 3 - chuỗi booth game tương tác Paradise Challenge. Hàng loạt trò chơi vận động và trí tuệ được thiết kế khéo léo để du khách bung xõa hết mình...

Khi nguồn năng lượng đã vơi đi sau những giờ phút vận động hết mình, trạm 4 - khu ẩm thực The Taste of Paradise sẽ là trạm sạc hoàn hảo. Một thế giới phong vị ven biển đa dạng, từ những quầy hải sản tươi rói đến những món ăn đường phố đậm đà hương vị quốc tế, tất cả quyện vào gió biển tạo nên sức hấp dẫn khó chối từ.

Kế sát bên khu vực ẩm thực là trạm 5 - lễ hội bia Paradise Oktoberfest. Đây chính là điểm hẹn lý tưởng để hội bạn thân và giới văn phòng rũ bỏ mọi áp lực thường nhật. Trong không gian lộng gió, những tiếng cụng ly lách cách, những ngụm bia tươi vàng óng, mát lạnh kết hợp cùng âm nhạc hiện đại tạo nên một cảm giác "chill" vô cùng.

Nếu cần một nhịp nghỉ ngơi tĩnh tại hơn giữa chốn hội hè, trạm 6 - khu cắm trại Camping Village sẽ là một lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Những túp lều xinh xắn được dựng ngay trên bãi cát mềm là nơi các gia đình có thể ngả lưng, hàn huyên tâm sự và tận hưởng gió biển mát rượi.

Du khách cũng sẽ không thể bước qua trạm 7 - đường hầm ánh sáng Infinity Color Wave mà không dừng lại. Hàng ngàn bóng đèn LED rực rỡ sắc màu được lập trình công phu tạo nên một dải sóng ánh sáng vô cực, giúp giới trẻ tạo ra những bức ảnh "sống ảo" nghìn like.

Khi mặt trời dần hạ bóng cũng là lúc trạm 8 - góc Acoustic và hoàng hôn phô diễn vẻ đẹp lãng mạn. Thảnh thơi dạo bước trên cát mịn, đón ánh ráng chiều dát vàng trên mặt biển, những du khách thích sự yên bình có thể thả hồn vào những giai điệu mộc mạc hòa quyện nhịp nhàng cùng tiếng sóng vỗ bờ.

Dàn line-up “khủng” hút lượng lớn fan và du khách tới siêu lễ hội Paradise Summer Fest ở Cần Giờ ngày 6-6-2026 tới

Mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện "siêu vũ trụ lễ hội" và cũng là khoảnh khắc sức nóng chạm đỉnh chính là trạm 9 - sân khấu đại nhạc hội bên biển. Sự đổ bộ của dàn line-up đình đám gồm Văn Mai Hương, “Voi Bản Đôn” Anh Tú, chiến thần Rap Việt Ricky Star và Em Xinh Mỹ Mỹ sẽ đốt cháy trọn vẹn bầu không khí đêm hè.

Cảm xúc của du khách sẽ được đẩy lên cao trào nhất và vỡ òa mãn nhãn trong khoảnh khắc màn pháo hoa nghệ thuật The Grand Fireworks Finale rực sáng cả vùng biển đêm, khép lại trọn vẹn một hành trình không thể nào quên.

Chiêm ngưỡng biểu tượng siêu đô thị ESG++ hàng đầu thế giới

Bên cạnh dòng người hòa mình vào không khí lễ hội, Paradise Summer Fest còn ghi nhận sự góp mặt của đông đảo giới tinh hoa đến tham gia các chuyến "Car tour" trải nghiệm thực tế. Đây là cơ hội vàng để các nhà đầu tư tận mắt chứng kiến vóc dáng đang vươn mình mạnh mẽ của siêu đô thị, trực tiếp cảm nhận quy mô kỳ vĩ của biển hồ nhân tạo Paradise Lagoon 800ha và “lãnh địa biệt thự” Vịnh Ngọc tại vị trí riêng tư tuyệt đối.

Vinhomes Green Paradise được vinh danh tại Giải thưởng quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II

Sức hút của những tài sản này càng được khẳng định vững chắc khi Vinhomes Green Paradise vừa được vinh danh “Top 10 dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam”. Giải thưởng này là minh chứng rõ nét cho định hướng quy hoạch, thiết kế, triển khai và vận hành theo chuẩn ESG++ cao nhất của chủ đầu tư, kiến tạo nên một hệ sinh thái sống đẳng cấp - nơi sự phồn vinh luôn song hành cùng cam kết bảo tồn và tái sinh thiên nhiên.

Quyền lợi & trải nghiệm dành cho khách tham dự Paradise Summer FestĐặc quyền check-in sớm: 500 khách đầu tiên check-in tại sự kiện sẽ nhận ngay voucher 01 cốc bia miễn phí.Săn quà cùng "Paradise Passport":Mỗi nhóm từ 2 du khách trở lên (người lớn) hoặc 1 trẻ em (3-15 tuổi) tham dự sẽ nhận được 01 cuốn sổ thông hành “Paradise Passport” (phát từ 10h - 17h hoặc tới khi hết sổ).Sau khi tham gia mỗi hoạt động/trò chơi tại các trạm, khách sẽ được nhận 01 dấu đỏ.Thu thập đủ 04 dấu mộc và 01 bài post check-in trên mạng xã hội, khách sẽ nhận 01 phần quà tự chọn gồm: Bia miễn phí/Diều/Voucher GSM (giảm 20% dịch vụ Bike, Car trong 2 ngày 6-7/6).

HỒNG NGỌC