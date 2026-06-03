Ngày 2-6, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026”.

Với chủ đề “Nông nghiệp tuần hoàn – Kiến tạo tương lai xanh”, cuộc thi năm 2026 tiếp tục thúc đẩy các giải pháp sáng tạo nhằm góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và thích ứng với xu thế phát triển toàn cầu. Đồng thời, cuộc thi khẳng định vai trò là cầu nối thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp (DN) trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Chương trình phát động tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu là hoạt động tiếp nối chuỗi sự kiện phát động tại các trường ĐH trong năm 2026, tạo điều kiện để sinh viên, thanh niên, DN khởi nghiệp và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tiếp cận sân chơi đổi mới sáng tạo quy mô toàn quốc.

Hồ sơ dự thi gửi trực tiếp qua đường bưu điện và gửi qua email. Địa chỉ gửi bưu điện: Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao, số 255 Đường Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, TPHCM. Email: doimoisangtaonncnc@gmail.com. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 31-7-2026.

Cuộc thi được chia thành 2 bảng. Bảng A dành cho đối tượng tham dự là sinh viên các trường cao đẳng, ĐH trong cả nước, với 1 giải nhất trị giá 100 triệu đồng; 1 giải nhì trị giá 80 triệu đồng; 2 giải ba trị giá 60 triệu đồng/giải; 3 giải khuyến khích, trị giá 40 triệu đồng/giải.

Bảng B dành cho đối tượng tham dự là các cá nhân, nhóm khởi nghiệp, DN khởi nghiệp, gồm 1 giải nhất trị giá 150 triệu đồng; 1 giải nhì trị giá 120 triệu đồng; 2 giải ba, trị giá 100 triệu đồng/giải; 3 giải khuyến khích, trị giá 60 triệu đồng/giải.

TRUNG ĐỨC