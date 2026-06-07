Vingroup kết nối gần 22.000 người tại 4 nước Đông Nam Á chung tay vì tương lai xanh bền vững
Sáng ngày 5-6, hơn 21.700 người dân địa phương, tình nguyện viên và cán bộ nhân viên các công ty thành viên và liên kết của Tập đoàn Vingroup tại Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines đồng loạt ra quân hưởng ứng các hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch “Cùng hành động vì hành tinh xanh”, nhân Ngày Môi trường Thế giới (5-6) và Ngày Đại dương Thế giới (8-6).
Hoạt động ra quân tổng vệ sinh được triển khai đồng loạt tại 38 điểm cầu, gồm 35 điểm trong nước và 3 điểm tại Lào, Indonesia, Philippines, thu hút gần 11.200 cán bộ nhân viên và tình nguyện viên tham gia. Các lực lượng đã làm sạch khoảng 220 ha không gian công cộng và thu gom gần 75 tấn rác thải, góp phần cải thiện môi trường sống tại nhiều địa phương.
Cùng ngày, hơn 10.600 người cũng hưởng ứng Ngày Di chuyển không phát thải bằng cách lựa chọn xe điện, xe buýt điện, xe đạp hoặc đi bộ để đến cơ quan, trường học.
Đặc biệt, chiến dịch “Cùng hành động vì hành tinh xanh” năm nay còn lan tỏa đến 3 điểm cầu quốc tế tại Lào, Indonesia và Philippines, với sự hưởng ứng tích cực của các bác tài Green SM và người dân địa phương.
Sau buổi ra quân, hơn 8,2 ha không gian công cộng được vệ sinh, đồng thời khoảng 450 kg rác thải được thu gom và xử lý. Những hành động thiết thực này không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan đô thị mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm với môi trường, thúc đẩy sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt và người dân địa phương trong hành trình hướng tới một tương lai bền vững.
Thông qua những hoạt động thiết thực tại Việt Nam và nhiều quốc gia trong khu vực, Vingroup đang góp phần lan tỏa lối sống xanh, truyền cảm hứng hành động vì tương lai xanh cho các thế hệ hôm nay và mai sau, đồng thời chung tay cùng các quốc gia ứng phó với những thách thức môi trường toàn cầu.