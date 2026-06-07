Vingroup kết nối gần 22.000 người tại 4 nước Đông Nam Á chung tay vì tương lai xanh bền vững

Sáng ngày 5-6, hơn 21.700 người dân địa phương, tình nguyện viên và cán bộ nhân viên các công ty thành viên và liên kết của Tập đoàn Vingroup tại Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines đồng loạt ra quân hưởng ứng các hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch “Cùng hành động vì hành tinh xanh”, nhân Ngày Môi trường Thế giới (5-6) và Ngày Đại dương Thế giới (8-6).

Hoạt động ra quân tổng vệ sinh được triển khai đồng loạt tại 38 điểm cầu, gồm 35 điểm trong nước và 3 điểm tại Lào, Indonesia, Philippines, thu hút gần 11.200 cán bộ nhân viên và tình nguyện viên tham gia. Các lực lượng đã làm sạch khoảng 220 ha không gian công cộng và thu gom gần 75 tấn rác thải, góp phần cải thiện môi trường sống tại nhiều địa phương.

Cùng ngày, hơn 10.600 người cũng hưởng ứng Ngày Di chuyển không phát thải bằng cách lựa chọn xe điện, xe buýt điện, xe đạp hoặc đi bộ để đến cơ quan, trường học.

Tại TPHCM, gần 700 cán bộ nhân viên đến từ các công ty thuộc Tập đoàn Vingroup, người dân địa phương, cư dân Khu đô thị Vinhomes Grand Park và sinh viên các trường thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM chung tay làm sạch tuyến đường Phước Thiện (phường Long Bình)

Phát biểu tại sự kiện, TS Lê Thái Hà - Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, nhấn mạnh: “Đây không chỉ là hoạt động ra quân dọn vệ sinh môi trường, mà còn là lời cam kết cùng hành động của địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp và bền vững hơn. Một buổi ra quân chỉ có thể làm sạch một khu vực, nhưng điều quan trọng hơn là sau buổi ra quân hôm nay, chúng ta cùng duy trì được ý thức giữ gìn môi trường sống xung quanh mình”

Tại khu vực Hồ Sen, xã Gia Lâm, Hà Nội, 675 cán bộ nhân viên và tình nguyện viên đã cùng chung tay làm sạch môi trường, góp phần cải thiện cảnh quan và chất lượng không gian sống tại khu vực cửa ngõ phía Đông Thủ đô. Sau hai giờ triển khai, các lực lượng đã thu gom 18,7 tấn rác thải, bao gồm rác xây dựng và rác sinh hoạt

Hoạt động tại xã Gia Lâm cũng thu hút sự tham gia của nhiều người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại địa phương, thể hiện sự đồng hành của cộng đồng quốc tế trong các nỗ lực bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị xanh, bền vững

Tại Hải Phòng, 563 tình nguyện viên tham gia làm sạch môi trường tại các không gian công cộng, góp phần xây dựng diện mạo đô thị văn minh và thân thiện. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực đối với Hải Phòng - nơi việc bảo vệ môi trường và gìn giữ không gian sống xanh ngày càng đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển bền vững.

Tại bãi biển Hòa Duân, phường Thuận An, Huế, 510 tình nguyện viên đồng loạt ra quân thu gom rác thải nhựa, góp phần làm sạch môi trường ven biển. Những hành động thiết thực này góp phần bảo tồn cảnh quan tự nhiên của vùng biển Huế, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững

Nụ cười của nữ tình nguyện viên tham gia chiến dịch tại Huế

Tại Khánh Hòa, gần 540 tình nguyện viên chung tay làm sạch khu vực Công viên Tuệ Tĩnh (phường Nha Trang), không gian công cộng ven biển nằm tại trung tâm thành phố Nha Trang. Trong không khí sôi nổi của ngày ra quân, các lực lượng đã tích cực thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan và góp phần giữ gìn môi trường biển xanh, sạch, đẹp

Hoạt động không chỉ góp phần bảo vệ cảnh quan ven biển mà còn chung tay xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch Nha Trang xanh, văn minh và thân thiện, đồng thời lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường tới người dân và du khách

Đặc biệt, chiến dịch “Cùng hành động vì hành tinh xanh” năm nay còn lan tỏa đến 3 điểm cầu quốc tế tại Lào, Indonesia và Philippines, với sự hưởng ứng tích cực của các bác tài Green SM và người dân địa phương.

Tại thủ đô Vientiane, Lào, các lực lượng đã chung tay làm sạch khu dân cư và các tuyến phố công cộng, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp cho cộng đồng

Sau buổi ra quân, hơn 8,2 ha không gian công cộng được vệ sinh, đồng thời khoảng 450 kg rác thải được thu gom và xử lý. Những hành động thiết thực này không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan đô thị mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm với môi trường, thúc đẩy sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt và người dân địa phương trong hành trình hướng tới một tương lai bền vững.

Trong khi đó, tại bãi biển Baseco (Tondo, Manila) ở Philippines, hàng trăm cán bộ nhân viên, đối tác tài xế Green GSM Philippines, các tình nguyện viên cùng đại diện chính quyền địa phương từ Tòa Thị chính Manila và phường Baseco đã tham gia đã làm sạch hơn 500 m² bờ biển và thu gom 1,2 tấn rác thải, góp phần cải thiện cảnh quan ven biển

Tại Khu Bảo tồn và Giáo dục Môi trường sông Ciliwung (Jakarta) ở Indonesia, chiến dịch đã thu gom được 367,2 kg rác thải, góp phần làm sạch khu vực ven sông và bảo vệ hệ sinh thái địa phương

Không chỉ dừng lại ở hoạt động thu gom rác, các tình nguyện viên còn tham gia trồng cây xanh, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và bảo tồn hệ sinh thái sông Ciliwung

Cũng trong ngày 5-6, hơn 10.600 cán bộ, giảng viên, sinh viên và người lao động tại 5 tỉnh, thành phố, gồm Hà Nội, Huế, TPHCM, Đồng Nai và Đồng Tháp, đã tham gia hưởng ứng “Ngày di chuyển không phát thải” thông qua việc lựa chọn các hình thức di chuyển xanh để đến cơ quan, trường học

Trong ảnh, GS.TS. Mai Văn Hưng (Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội) hưởng ứng hoạt động di chuyển xanh khi đi xe đạp đến cơ quan

Chiến dịch “Cùng hành động vì Hành tinh Xanh” và “Ngày di chuyển không phát thải” tiếp tục khẳng định cam kết bền bỉ của Vingroup trong việc đồng hành cùng cộng đồng bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững