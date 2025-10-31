Hà Tĩnh: Nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường ở Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng, nước tràn vào nhiều hộ dân ở các địa phương phía Nam của tỉnh...

Sáng 31-10, lãnh đạo Đồn Biên phòng Kỳ Khang (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, do ảnh hưởng mưa lớn khiến hàng trăm mét khối đất đá trên vách núi bị sạt lở nghiêm trọng, đổ tràn xuống mặt đường ven biển nối xã Kỳ Khang và phường Hải Ninh, kéo dài khoảng 30m.

Sự việc khiến tuyến giao thông qua khu vực này bị chia cắt hoàn toàn, các phương tiện không thể lưu thông.

Đoạn đường ven biển nối xã Kỳ Khang và phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng

Ngay sau khi nắm được thông tin, Đồn Biên phòng Kỳ Khang phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng nhanh chóng lập rào chắn, biển cảnh báo ở hai đầu khu vực hiện trường, trực chốt cấm người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Đồng thời, huy động nhân lực, phương tiện tiến hành đào xúc đất đá để sớm thông tuyến.

Đường kết nối cao tốc Bắc Nam xuống Quốc lộ 1 bị sạt lở nghiêm trọng

Tuyến đường nối từ cao tốc Bắc Nam xuống Quốc lộ 1 đoạn qua xã Kỳ Anh xảy ra sạt lở khiến hàng trăm khối đất đá tràn xuống, chắn ngang đường, khiến người và phương tiện không thể lưu thông.

Công an xã phối hợp cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đặt biển cảnh báo và cấm lưu thông qua khu vực này để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng huy động phương tiện đào xúc đất đá sạt lở trên đường ven biển nối xã Kỳ Khang và phường Hải Ninh

* Đến sáng 31-10, do mưa lớn kéo dài cộng với triều cường dâng nhanh khiến nhiều hộ dân bị ngập nước.

Sáng 31-10, nước đã tràn vào nhiều nhà dân ở Hà Tĩnh

Tại một số khu vực dân cư ở vùng trũng thấp, ven sông, suối tại các xã, phường Sông Trí, Hoành Sơn, Vũng Áng, Hải Ninh, Cẩm Duệ, Cẩm Lạc, Kỳ Hoa, Kỳ Anh, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng…, nước tràn vào nhà dân, nhiều tuyến đường bị ngập sâu từ 0,3 đến gần 1m.

Lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán người dân ở vùng thấp trũng đến nơi an toàn

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân sự đã nhanh chóng hỗ trợ người dân ở các khu vực có nguy cơ ngập lụt nguy hiểm sơ tán đến các địa điểm an toàn; di chuyển, kê cao đồ đạc, tài sản để phòng tránh ngập nước.

Người dân tại một số khu vực trũng thấp di chuyển bằng thuyền thúng

Do ảnh hưởng mưa lớn, hồ Cơn Trè (phường Vũng Áng) xuất hiện điểm sạt lở bờ bao rộng khoảng 2-5m khiến nước chảy từ trong hồ ra ngoài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho khu vực dân cư hạ du.

Đến 9 giờ sáng nay, đã có 51/676 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (với 36.768 học sinh, 1.022 lớp) cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng mưa lũ.

DƯƠNG QUANG