Xã hội

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại Hà Tĩnh

SGGPO

Sáng 31-10, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã tới kiểm tra tình hình ngập lụt tại địa bàn phường Vũng Áng. Địa phương hiện có 5 thôn đang bị ngập lụt, chia cắt tạm thời, trong đó có 3 thôn là Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường nằm trong vùng trũng thấp bị ngập lụt nặng.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân di chuyển, kê cao đồ đạc, đồng thời sơ tán khoảng 400 hộ với hơn 600 người tới các địa điểm an toàn.

z7174326682131_07360944e621b44642810a8b028ed2ec.jpg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng ngập lụt ở phường Vũng Áng

Thăm hỏi, động viên, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng ngập lụt ở phường Vũng Áng, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang ở tỉnh Hà Tĩnh nói chung và phường Vũng Áng nói riêng trong công tác ứng phó với mưa lũ.

z7174326709748_2ea5e67ef9d1dd35fb301fae6bad3e5f.jpg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tặng quà động viên người dân vùng ngập lụt

Phó Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cần tập trung cao cho công tác ứng phó với mưa lũ, chủ động phương châm “4 tại chỗ”, phải đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.

Tin liên quan
DƯƠNG QUANG - CƯỜNG VIỆT

Từ khóa

Mưa lũ miền Trung Hà Tĩnh Vũng Áng Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn