Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã tới kiểm tra tình hình ngập lụt tại địa bàn phường Vũng Áng. Địa phương hiện có 5 thôn đang bị ngập lụt, chia cắt tạm thời, trong đó có 3 thôn là Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường nằm trong vùng trũng thấp bị ngập lụt nặng.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân di chuyển, kê cao đồ đạc, đồng thời sơ tán khoảng 400 hộ với hơn 600 người tới các địa điểm an toàn.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng ngập lụt ở phường Vũng Áng

Thăm hỏi, động viên, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng ngập lụt ở phường Vũng Áng, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang ở tỉnh Hà Tĩnh nói chung và phường Vũng Áng nói riêng trong công tác ứng phó với mưa lũ.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tặng quà động viên người dân vùng ngập lụt

Phó Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cần tập trung cao cho công tác ứng phó với mưa lũ, chủ động phương châm “4 tại chỗ”, phải đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.

DƯƠNG QUANG - CƯỜNG VIỆT