Hà Tĩnh: Cầu tràn ngập sâu, đường vào bản Rào Tre bị chia cắt

Cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu ở địa bàn xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh) đã bị ngập nước sâu do mưa lớn kéo dài, gây chia cắt tuyến đường đi vào bản Rào Tre.

Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang xả tràn

Chiều 31-10, ông Dương Ngọc Hoàng, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh đã khiến cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu đi vào bản Rào Tre bị ngập nước sâu, có điểm ngập khoảng từ 1,2 đến 1,5m. Hiện nay, nước tiếp tục lên, gây chia cắt hoàn toàn cầu tràn.

Cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, chiều rộng khoảng 6-7m, dài khoảng 120m. Đây là tuyến đường độc đạo nối liền trung tâm xã đi vào bản Rào Tre và một phần địa bàn thôn 1 (giáp ranh với bản Rào Tre).

Do đó, khi cầu tràn này bị ngập nước sâu đã gây chia cắt, cô lập hoàn toàn tuyến đường từ trung tâm xã vào bản Rào Tre và một phần địa bàn thôn 1.

Lực lượng chức năng căng dây, lập rào chắn, biển cảnh khu vực đầu cầu tràn bị ngập sâu

Hiện chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng của xã, thôn căng dây, lập các biển cảnh báo, rào chắn, bố trí người trực gác, cấm người và các phương tiện qua lại khu vực cầu tràn để đảm bảo an toàn.

Cầu tràn đi vào bản Rào Tre đã bị ngập sâu, nước chảy xiết

Bản Rào Tre hiện có 46 hộ dân đồng bào dân tộc Chứt với khoảng 161 nhân khẩu. Còn một phần địa bàn thôn 1 (giáp ranh với bản Rào Tre) có khoảng 20 hộ dân sinh sống với khoảng 80 nhân khẩu.

Hiện nay, ngoài khu vực cầu tràn đi vào bản Rào Tre, trên địa bàn xã Phúc Trạch đã có một số khu vực vùng trũng thấp bị ngập nước, chia cắt cục bộ.

Ông Dương Ngọc Hoàng, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, thông tin, Nhà máy Thủy điện Hố Hô vừa có thông báo vận hành điều tiết nước qua tràn. Cụ thể, lúc 16 giờ ngày 31-10, mực nước thượng lưu là 66,63m; mực nước hạ lưu là 24,30m; lưu lượng nước về hồ chứa của Nhà máy Thủy điện Hố Hô là 1.200m3/s; lưu lượng nước qua tràn là 1.221m3/s; lưu lượng nước qua máy là 32m3/s... Các hạng mục công trình vận hành bình thường. Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang xả tràn

Chiều 31-10, theo thông báo của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, lúc 14 giờ cùng ngày, mực nước tại hồ Kẻ Gỗ là 31,88m. Để đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa Kẻ Gỗ và vùng hạ du, bắt đầu từ 17 giờ cùng ngày sẽ tăng lưu lượng xả qua tràn Dốc Miếu lên 350m3/s đến 800m3/s, tùy theo diễn biến thời tiết. Hồ Kẻ Gỗ có dung tích thiết kế 345 triệu m3 nước - đây là hồ chứa nước lớn thứ 2 ở tỉnh Hà Tĩnh (sau hồ Ngàn Trươi có dung tích thiết kế 775 triệu m3 nước).

