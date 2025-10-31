Hà Tĩnh: Sơ tán người dân ở vùng ngập lụt đến nơi an toàn

Ngày 31-10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) bị ngập sâu, gây ảnh hưởng đến đời sống, đi lại của người dân. Lực lượng chức năng và địa phương đã tổ chức sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn.

Video: Sơ tán người dân ở vùng ngập lụt nguy hiểm đến nơi an toàn

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, ngày 31-10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 150 cán bộ, chiến sĩ cùng với hơn 200 dân quân tự vệ tại chỗ, phối hợp lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ sơ tán người dân ở khu vực ngập sâu nguy hiểm tại địa bàn phường Vũng Áng.

Lực lượng chức năng đã tổ chức di dời người dân ở 3 thôn Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường đến các địa điểm đảm bảo an toàn. Ba tổ dân phố này có khoảng 1.000 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu, đây là khu vực nằm trong vùng trũng thấp thường xuyên bị ngập nước sâu khi có mưa lớn kéo dài.

Công tác sơ tán được triển khai khẩn trương, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và phụ nữ.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nguy cơ ngập úng và sạt lở cao, phường Vũng Áng đã huy động lực lượng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên, tổ dân phố cùng phương tiện khẩn trương triển khai phương án di dời các hộ dân tại các khu vực trũng thấp, ven khe suối, ven sông đến các địa điểm đảm bảo an toàn. Đồng thời, hỗ trợ người dân vận chuyển tài sản, lương thực, vật dụng thiết yếu.

>> Một số hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ sơ tán người dân:

DƯƠNG QUANG - DƯƠNG HOÀNG