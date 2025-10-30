Mưa lớn khiến nhiều thôn ở Hà Tĩnh bị chia cắt

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực ở tỉnh Hà Tĩnh bị ngập lụt, chia cắt, chính quyền địa phương đã khẩn trương sơ tán hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

Cầu Bến Xắt bị ngập nước sâu, chảy xiết gây chia cắt nhiều thôn ở xã Kỳ Thượng

Tối 30-10, ông Vũ Trung Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thượng (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, mưa lớn kết hợp nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt nghiêm trọng. Hai cây cầu quan trọng là cầu Bến Xắt và cầu Nhà Cộ ngập sâu từ 1-2m, nước chảy xiết, chiều dài bị ngập khoảng 80-100m, khiến 10 thôn của xã bị cô lập.

Chính quyền địa phương đã dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo, cấm người dân qua lại để đảm bảo an toàn.

Cầu Nhà Cộ bị ngập nước sâu, chảy xiết gây chia cắt nhiều thôn ở xã Kỳ Thượng

Tại phường Vũng Áng, 146 hộ dân với 334 người đã được sơ tán khẩn cấp khỏi các vùng thấp trũng đến nơi an toàn.

Ngoài ra, xã Kỳ Xuân cũng ghi nhận 22 hộ bị ngập nhà, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập cục bộ tại các phường Vũng Áng, Hải Ninh và xã Kỳ Xuân.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh, trong 24 giờ qua, lượng mưa ghi nhận tại nhiều điểm vượt mức 300mm, tập trung tại các địa bàn: Kỳ Phong 345mm, Thượng Tuy 332mm, Kỳ Bắc 314mm…

Điều tiết vận hành hồ chứa để chủ động ứng phó tình hình mưa lũ ở Hà Tĩnh

Mưa lớn cũng khiến mực nước tại các hồ chứa lớn trên địa bàn dâng cao. Tính đến 13 giờ ngày 30-10: Hồ Kẻ Gỗ đạt 289 triệu/345 triệu m³ (83,8% dung tích thiết kế); Hồ Sông Rác đạt 100% dung tích thiết kế; Hồ Ngàn Trươi đạt 62% dung tích...

Đơn vị quản lý hồ đã tăng lưu lượng điều tiết qua tràn để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du. Riêng tại hồ Thủy điện Hố Hô, lúc 13 giờ cùng ngày, mực nước thượng lưu đạt 65,95/70m, đang xả điều tiết với lưu lượng 146m³/giây.

Trên tuyến Quốc lộ 1A, tại Km584+500 (phường Hoành Sơn), xuất hiện điểm ngập úng tại Km590+0 xảy ra sạt lở đất. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, bố trí người trực gác để đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại.

Tại xã Cẩm Duệ, mưa lớn kéo dài khiến nước dâng nhanh, gây ngập lụt cục bộ 4 thôn. Chính quyền địa phương đã huy động công an, quân sự hỗ trợ người dân di dời tài sản, gia súc ra khỏi vùng nguy hiểm.

Công an xã Cẩm Duệ lập biển cảnh báo, trực gác, cấm người và phương tiện đi lại trên đoạn đường bị ngập nước sâu để đảm bảo an toàn

Hiện lực lượng chức năng các cấp đang tiếp tục túc trực 24/24, theo dõi chặt diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó tình huống xấu có thể xảy ra.

DƯƠNG QUANG