Hà Tĩnh: Nỗ lực khắc phục sạt lở, thông tuyến đường ven biển

Tối 31-10, lãnh đạo Đồn Biên phòng Kỳ Khang (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sau nỗ lực tập trung khắc phục, đơn vị thi công đã thông 1 làn tuyến đường ven biển, cho phép các phương tiện lưu thông tạm thời để tránh ách tắc.

Sau nỗ lực khắc phục, đơn vị thi công đã giải phóng thông 1 làn tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Video: Nỗ lực khắc phục sạt lở, thông 1 làn tuyến đường ven biển ở Hà Tĩnh

Hiện nay, các lực lượng chức năng và đơn vị thi công đang huy động các phương tiện chuyên dụng tiếp tục nỗ lực dọn dẹp đất đá, bùn lầy, khẩn trương làm sạch khu vực sạt lở. Dự kiến, trong ngày 1-11, toàn bộ công việc sẽ được khắc phục hoàn tất, trả lại lòng đường thông thoáng và đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Các phương tiện đã lưu thông qua lại 1 làn tuyến đường ven biển

Như Báo SGGP đã thông tin, trước đó, sáng 31-10, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài đã khiến số lượng lớn đất đá trên vách núi taluy dương bị sạt lở nghiêm trọng, đổ tràn xuống mặt đường ven biển Hà Tĩnh, đoạn giáp ranh giữa thôn Trung Tiến, xã Kỳ Khang và tổ dân phố Bàn Hải, phường Hải Ninh, kéo dài khoảng 30m. Ước tính khối lượng đất đá sạt lở lên đến khoảng hơn 2.000m3.

Sự việc khiến tuyến giao thông qua khu vực này bị chia cắt hoàn toàn, các phương tiện không thể lưu thông trong nhiều giờ liền.

Hàng ngàn khối đất đá trên vách núi sạt lở tràn xuống lòng đường ven biển

Ngay khi nhận thông tin, Đồn Biên phòng Kỳ Khang đã bố trí cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương nhanh chóng lập rào chắn, biển cảnh báo ở hai đầu vị trí sạt lở. Đồng thời, phối hợp triển khai các biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Các phương tiện nỗ lực khắc phục sạt lở để sớm thông tuyến

Song song với việc tập trung khắc phục sự cố sạt lở tại vị trí nói trên, hiện nay, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cũng tiếp tục theo dõi các khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nguy hiểm trên tuyến để cảnh báo người dân và tài xế, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn diễn biến phức tạp.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trực gác để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

DƯƠNG QUANG