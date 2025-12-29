Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá giả mạo thương hiệu Việt Nam

Ngày 29-12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây buôn bán thuốc lá giả mạo thương hiệu Việt Nam, được sản xuất tại Campuchia và đưa về tiêu thụ tại nhiều địa phương trong nước.

Video: Triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá giả

Trước đó, ngày 18-12, tại địa bàn xã Can Lộc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện một nhóm đối tượng đang bốc dỡ thuốc lá điếu bao giả mạo trên 2 xe ô tô mang BKS 29H-722.27 và 38C-201.57. Lực lượng chức năng thu giữ 75 thùng thuốc lá giả, tương đương 37.500 bao.

Bước đầu, Nguyễn Đức Thọ (SN 1985, trú xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) khai nhận đã mua số hàng từ một phụ nữ ở các tỉnh phía Nam, vận chuyển về tiêu thụ tại Hà Tĩnh nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Đức Thọ

Mở rộng điều tra, ngày 22-12, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Hà Huy Tập bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu đường dây gồm: Bùi Thị Búp (SN 1988, trú xã Bình An, tỉnh Đồng Nai) và Lương Trần Thùy Trang (SN 1995, trú phường Bình Tân, TPHCM).

Cùng thời điểm, 2 đối tượng khác là Lãnh Văn Long (SN 1994, trú xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Hải Chiều (SN 1981, trú phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) cũng bị bắt giữ.

Lực lượng chức năng thu giữ 75 thùng thuốc lá giả tại xã Can Lộc khi đang phân phối cho các đại lý

Tổng tang vật thu giữ trong vụ án gồm 95 thùng thuốc lá giả (47.500 bao), cùng nhiều vật chứng liên quan. Ước tính tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 500 triệu đồng.

Các đối tượng trong đường dây buôn bán thuốc lá giả

Kết quả điều tra ban đầu xác định, số thuốc lá trên được sản xuất tại Campuchia, sau đó vận chuyển về Việt Nam, giả mạo nhãn hiệu của một thương hiệu thuốc lá trong nước để tiêu thụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng nêu trên về hành vi “Buôn bán hàng giả”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

DƯƠNG QUANG - ĐỨC QUANG