Khởi tố, bắt giam đối tượng buôn bán thuốc lá nhập lậu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đọc quyết định khởi tố Hồ Thị Trang

Ngày 27-1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thị Trang (sinh năm 1974, trú tại thôn Nại Cửu, xã Tân Thành, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) về hành vi “Buôn bán hàng cấm” quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 12-10-2024, tại địa bàn thành phố Hà Tĩnh, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang Doãn Thị Dương Tuyên (sinh năm 1968, trú tại xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và Phạm Như Hiếu (sinh năm 1960, trú tại xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) có hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, thu giữ 30.400 bao thuốc lá các loại JET, HERO, 555...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh làm việc với Hồ Thị Trang

Ngày 16-10-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án “Buôn bán hàng cấm”, khởi tố, tạm giam đối với Doãn Thị Dương Tuyên và Phạm Như Hiếu về hành vi “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Hồ Thị Trang tại cơ quan công an

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định Hồ Thị Trang là đối tượng bán số thuốc lá trên cho Doãn Thị Dương Tuyên và Phạm Như Hiếu vận chuyển từ Quảng Trị ra Hà Nội tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG