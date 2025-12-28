Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia

Từ tháng 5-2025 đến thời điểm bị triệt phá, đường dây tội phạm đã lừa đảo hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 120 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ

Video: Lực lượng chức năng triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia

Tối 28-12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Camphuchia; công an một số tỉnh, thành phố cùng lực lượng chức năng tại sân bay Nội Bài, Cát Bi, Tân Sơn Nhất và Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài triệt phá thành công một đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, hoạt động trên không gian mạng.

Lực lượng công an bắt giữ các đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 6-2025, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây lừa đảo có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia Việt Nam - Campuchia - Myanmar. Quá trình điều tra xác định hai đối tượng cầm đầu trong đường dây này là người Việt Nam, trực tiếp tổ chức và điều hành, với các “tổng quản” chỉ huy hoạt động tại nước ngoài.

Hai đối tượng cầm đầu cùng các đồng phạm liên quan

Trong đó, Lương Xuân Duyên (sinh năm 1988, trú xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng) là người trực tiếp điều hành nhóm hoạt động tại Myanmar, chịu sự chi phối của đối tượng người nước ngoài; Phạm Văn Diệm (sinh năm 1988, trú xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng) là đối tượng cầm đầu hoạt động độc lập tại Campuchia, thuê văn phòng tại khu Lý Châu, TP Bà Vẹt, tổ chức vận hành như một “trụ sở” trá hình.

Khu vực hoạt động của các đối tượng tại Myanmar

Tại các đầu mối ở nước ngoài, các đối tượng tổ chức các nhóm nhân viên “sale”, chuyên tìm kiếm thông tin các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp thông qua các nền tảng mạng xã hội. Mục tiêu mà chúng hướng đến chủ yếu là những người kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như rau củ, thực phẩm, vật tư nông nghiệp, sắt thép...

Các đối tượng giả danh nhân viên hậu cần, tài vụ của các đơn vị lực lượng vũ trang hoặc doanh nghiệp lớn có nhu cầu thu mua gấp số lượng hàng lớn, yêu cầu giao ngay trong 1-2 ngày... Sau khi tạo được lòng tin ban đầu, chúng đề nghị kết bạn qua Zalo để trao đổi hợp đồng.

Tang vật thu giữ

Quá trình thương lượng, chúng tiếp tục dụ dỗ bị hại mua thêm các mặt hàng khác như đồ hộp, lương khô, rượu.... với lời hứa “được hưởng chênh lệch, hoa hồng”, đồng thời trấn an rằng việc mua hộ sẽ không bị cơ quan chức năng phát hiện.

Các đối tượng bị bắt giữ

Khi bị hại liên hệ đặt mua, nhóm này tiếp tục đóng vai “nhà bán buôn”, thỏa thuận giá cả và yêu cầu chuyển tiền cọc hoặc thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi giao. Các tài khoản ngân hàng nhận tiền được Diệm thuê từ bên thứ ba, sau đó cung cấp cho các nhân viên trong đường dây dùng để nhận tiền của bị hại. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng tiếp tục thúc ép mua thêm nhiều mặt hàng khác với cùng kịch bản.

Đến khi không thể liên lạc được, bị hại mới biết mình rơi vào bẫy lừa, còn các đối tượng đã xóa dấu vết, chặn liên hệ và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Lương Xuân Duyên trực tiếp điều hành nhóm hoạt động tại Myanmar

Cơ quan điều tra làm việc với Phạm Văn Diệm trực tiếp cầm đầu nhóm hoạt động tại Camphuchia

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5-2025 đến thời điểm bị triệt phá, đường dây tội phạm này đã lừa đảo hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 120 tỷ đồng.

Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 22 đối tượng. Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan ở trong và ngoài nước, hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG - ĐỨC QUANG