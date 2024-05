Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chống bài Do Thái

Với 320 phiếu thuận và 91 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 2-5 đã thông qua dự luật chống bài Do Thái mang tên "Đạo luật Nhận thức về chống bài Do Thái". Dự luật được thông qua trong bối cảnh xảy ra làn sóng biểu tình biến thành bạo lực tại nhiều trường đại học trên khắp nước Mỹ.

Cảnh sát can thiệp cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại trường Đại học Texas ở Austin. Ảnh: USA TODAY

Theo dự luật, Bộ Giáo dục Mỹ phải dùng định nghĩa của Liên minh quốc tế tưởng niệm sự kiện Holocaust về chống bài Do Thái khi thực thi luật chống kỳ thị của liên bang. Theo định nghĩa đó, bài Do Thái là “nhận thức nào đó về người Do Thái, có thể được bày tỏ bằng thù ghét người Do Thái”, trong đó bao gồm việc tước đoạt quyền tự quyết của người Do Thái bằng cách cho rằng Israel là quốc gia phân biệt chủng tộc.

Dự luật nói trên được Hạ viện Mỹ thông qua giữa lúc làn sóng sinh viên biểu tình ủng hộ Palestine và phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza đang diễn ra rầm rộ, khiến nhiều sinh viên Do Thái cảm thấy lo sợ cho sự an toàn của bản thân.

Vụ ẩu đả trong khuôn viên Đại học Columbia tại Los Angeles (UCLA) kéo dài từ 23 giờ đêm 30-4 đến rạng sáng 1-5 (giờ Mỹ). Ảnh: GETTY IMAGES

Những căng thẳng chồng chất liên quan cuộc xung đột Hamas-Israel trong các trường đại học ở Mỹ đã bùng phát thành bạo lực ngày 1-5, khi nhóm người biểu tình ủng hộ Israel tấn công những người ủng hộ Palestine trong khuôn viên chi nhánh Đại học Columbia tại Los Angeles (UCLA). Ẩu đả chỉ được dẹp yên khi cảnh sát được huy động đến hiện trường.

UCLA đã phải hủy toàn bộ lịch học trong ngày 1-5. Ảnh: EPA

Tình trạng hỗn loạn cũng xảy ra tại Đại học Columbia chi nhánh New York, buộc lực lượng cảnh sát phải can thiệp, bắt nhiều người biểu tình chiếm giữ Hội trường Hamilton, đồng thời giải tán khu cắm trại của người biểu tình trong khuôn viên trường. Thị trưởng New York, Eric Adams cho biết, cảnh sát đã bắt giữ khoảng 300 người liên quan.

Những người biểu tình ủng hộ Palestine tập trung trước Đại học Tulane ở New Orleans. Ảnh: GUARDIAN

KHÁNH HƯNG