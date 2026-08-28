Hai thanh niên cướp điện thoại của cụ bà bị bắt sau 9 giờ truy xét

Hai thanh niên áp sát, cướp điện thoại có 6,8 triệu đồng trong ốp lưng của cụ bà ở phường An Lạc (TPHCM), bị công an bắt sau 9 giờ truy xét.

Ngày 28-8, Công an phường An Lạc phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an TPHCM củng cố hồ sơ, xử lý Nguyễn Hồ Minh Tr. (sinh năm 2009, thường trú phường Bình Tiên) và Ngô Quang Kh. (sinh năm 2005, thường trú xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi cướp giật tài sản.

Kh. và Tr. tại cơ quan chức năng. Ảnh: CA

Khoảng 11 giờ ngày 26-8, bà L.T.A.H. (73 tuổi) đi bộ trước nhà ở phường An Lạc, trên tay cầm 1 điện thoại di động (bên trong ốp lưng có 6,8 triệu đồng cùng một số giấy tờ cá nhân). Lúc này, Tr. điều khiển xe mô tô chở Kh. ngồi sau, áp sát cướp giật chiếc điện thoại, rồi tẩu thoát.

Ngay sau đó, bà H. đến Công an phường An Lạc trình báo vụ việc.

Chiếc xe là phương tiện gây án bị công an tạm giữ phục vụ điều tra, xử lý. Ảnh: CA

Nhận tin báo, Công an phường An Lạc triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ rà soát đối tượng, phương tiện và hướng tẩu thoát. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày (chỉ sau 9 giờ tiếp nhận thông tin), Công an phường An Lạc đã xác định, đưa Tr. và Kh. về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Tr. và Kh. thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản nêu trên.

NGUYỄN TÂN