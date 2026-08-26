82 phút truy xét, bắt gọn kẻ cướp tiệm vàng ở TPHCM

Công an TPHCM khẩn truy xét và chỉ trong vòng 82 phút đã bắt gọn đối tượng đập vỡ tủ kính, cướp 10 vòng vàng tại phường Tân Sơn.

Ngày 26-8, Công an phường Tân Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM lập hồ sơ, lấy lời khai của Trương Xuân Huy (sinh năm 1982, cư trú tại phường Tân Sơn) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 13 giờ 18 phút cùng ngày, một nam thanh niên điều khiển xe mô tô, đeo khẩu trang, mặc áo dài tay dừng trước tiệm vàng K.H.T trên đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Tân Sơn rồi bất ngờ dùng gạch bê tông đập vỡ kính tủ trưng bày, lấy đi 10 vòng vàng 18K, nhanh chóng tẩu thoát.

Công an nhanh chóng xác định được Huy là thủ phạm vụ cướp tiệm vàng. Ảnh: CA

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Công an phường Tân Sơn phong tỏa, bảo vệ hiện trường; phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) khám nghiệm, thu thập dấu vết. Các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương truy vết hướng di chuyển, nhận diện đặc điểm đối tượng, phương tiện và khoanh vùng nghi vấn.

Tủ kính trưng bày tiệm vàng bị đối tượng dùng gạch bê tông đập vỡ để cướp tài sản. Ảnh: CA

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định đối tượng gây án là Trương Xuân Huy. Đến khoảng 14 giờ 40 phút cùng ngày (sau 82 phút xảy ra vụ cướp), lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ Huy tại đường Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng, kịp thời ngăn chặn đối tượng lẩn trốn và tẩu tán tài sản.

Huy tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Cơ quan công an đã thu hồi một số tài sản bị chiếm đoạt, đồng thời tiếp tục truy tìm phần còn lại, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an TPHCM, kết quả truy xét nhanh chóng thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở; qua đó kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng trong thời gian rất ngắn, hạn chế nguy cơ tẩu tán tài sản và góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

NGUYỄN TÂN