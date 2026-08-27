Dùng súng điện bắn trộm 5 con chó lúc rạng sáng ở TPHCM

Chỉ trong vài giờ rạng sáng, đối tượng Phan Văn Lộc đã dùng súng điện tự chế thực hiện liên tiếp 5 vụ trộm chó trên địa bàn TPHCM rồi mang đến bán cho Đặng Đình Bẩy.

Ngày 27-8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM phối hợp Công an phường Bình Đông đã bắt khẩn cấp với Phan Văn Lộc (51 tuổi) và Đặng Đình Bẩy (60 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo Công an TPHCM, chỉ trong vài giờ lúc rạng sáng, Lộc đã dùng súng điện tự chế thực hiện liên tiếp 5 vụ trộm chó trên nhiều địa bàn.

Lộc (bên trái) và Bẩy tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Cụ thể, Lộc và Bẩy quen biết nhau ngoài xã hội, giữa tháng 8-2026, do thiếu tiền tiêu xài, Lộc nảy sinh ý định trộm chó. Biết Bẩy là người thu mua, Lộc liên hệ hỏi và được đồng ý giao dịch với giá 40.000 đồng/kg. Sau đó, Lộc lên mạng mua dụng cụ rồi tự chế súng bắn điện để đi trộm.

Công an lấy lời khai với Lộc để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: CA

Gần 2 giờ sáng ngày 18-8, Lộc chạy xe máy mang súng bắn điện, băng keo, giỏ nhựa đi tìm chó để trộm. Tại đường Nguyễn Hữu Trí (xã Tân Nhựt), người này dùng súng điện bắn gục 1 con chó. Đến đường Bờ Ga (phường Bình Đông) và khu vực ấp 4 (xã Bình Hưng) Lộc tiếp tục bắn trộm 2 con chó.

Lộc súng điện tự chế bắn 5 con chó trên địa bàn TPHCM. Ảnh: CA

Đến 3 giờ cùng ngày, Lộc mang 3 con chó đến nhà Bẩy. Sau khi cân, Bẩy yêu cầu Lộc tiếp tục đi bắt thêm. Lộc quay lại xã Bình Hưng và đường Trịnh Quang Nghị (phường Bình Đông) trộm thêm 2 con chó.

Khi đang giao chó cho Bẩy thì lực lượng công an ập vào kiểm tra, bắt giữ cả 2 cùng tang vật gồm xe máy, súng bắn điện tự chế và giỏ nhựa.

NGUYỄN TÂN