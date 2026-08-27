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Bắt 2 vợ chồng chủ "shop online", thu 11.000 đôi dép giả

SGGPO

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây buôn bán dép giả nhãn hiệu Havaianas quy mô lớn, thu giữ hơn 11.000 đôi dép giả.

Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Ngọc Hiển (sinh năm 1998; trú tại ấp 18, xã Hóc Môn, TPHCM) và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Thanh Vy (sinh năm 2000, là vợ Hiển) về tội “Buôn bán hàng giả”.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố Lê Ngọc Hiển, để điều tra tội “Buôn bán hàng giả”. Ảnh: CACC

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sản xuất, buôn bán hàng giả, Phòng Cảnh sát kinh tế đã rà soát các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện đường dây buôn bán dép giả nhãn hiệu “Havaianas” số lượng lớn.

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Công an phát hiện hai vợ chồng Hiển bán dép giả nhãn hiệu Havaianas trên mạng. Ảnh: CA

Cụ thể, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định Hiển là chủ hộ kinh doanh “Tiểu Vi House”, cùng vợ là Vy có hành vi kinh doanh, phân phối dép xỏ ngón mang nhãn hiệu “Havaianas” có dấu hiệu giả mạo, chủ yếu bán hàng trực tuyến (online).

Ngày 27-6, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Hóc Môn kiểm tra kho hàng tại đường Tân Hiệp 8-1 (ấp 17, xã Hóc Môn), phát hiện Hiển, Vy và một số nhân viên đang tổ chức mua bán trực tuyến dép nhãn hiệu “Havaianas”.

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Số lượng lớn tang vật bị công an phát hiện, thu giữ. Ảnh: CA

Công an đã thu giữ trên 11.000 đôi dép giả mạo nhãn hiệu “Havaianas” cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan. Theo kết quả xác định ban đầu, số hàng hóa này có giá trị tương đương hàng thật là hơn 7,3 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, làm rõ nguồn gốc hàng hóa, phương thức tổ chức mua bán, quá trình tiêu thụ cũng như vai trò của các cá nhân liên quan.

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NGUYỄN TÂN

Từ khóa

dép giả khởi tố Buôn bán hàng giả Havaianas quyền sở hữu trí tuệ buôn bán hàng giả dép xỏ ngón

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