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Hai vợ chồng tử vong sau va chạm với xe tải ở TPHCM

SGGPO

Trưa 27-8, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Lê Văn Khương, phường Thới An, TPHCM, khiến hai vợ chồng đi xe máy tử vong tại chỗ.

Thời điểm trên, xe tải lưu thông trên đường Lê Văn Khương, hướng từ cầu vượt Tân Thới Hiệp đi Củ Chi. Khi qua giao lộ Nguyễn Thị Kiểu khoảng 20m, xe tải va chạm với xe máy do người đàn ông chở vợ, chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến hai nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Xe máy bị cuốn vào gầm phía trước xe tải và bị đẩy đi gần 10m.

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Công an phong tỏa hiện trường, phục vụ khám nghiệm, điều tra vụ tai nạn. Ảnh: HT

Một người dân gần hiện trường cho biết, xe máy có thể đang chuyển hướng rẽ trái tại giao lộ trong khi xe tải chạy thẳng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Nhận tin báo, Công an phường Thới An phối hợp Đội CSGT An Sương (Phòng PC08, Công an TPHCM) khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân.

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Ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Ảnh: HT

Vụ tai nạn khiến giao thông trên đường Lê Văn Khương và khu vực cầu vượt Tân Thới Hiệp ùn ứ hơn một giờ. Đến khoảng 13 giờ 30, hiện trường được giải quyết.

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NGUYỄN TÂN

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