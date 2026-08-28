Phục hồi điều tra vụ lừa visa đi Mỹ, công an truy tìm nữ giám đốc

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định truy tìm Nguyễn Thị Hồng Nhung (Giám đốc Công ty TNHH Vi Sa Sài Gòn) và Tôn Thất Huy để điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến các dịch vụ tư vấn, làm thủ tục định cư Mỹ.

Ngày 28-8, Cơ quan CSĐT (Phòng PC03) Công an TPHCM cho biết vừa phát lệnh truy tìm hai cá nhân liên quan đến vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Vi Sa Sài Gòn (SG VISA).

Hai cá nhân bị truy tìm gồm: Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 1979, Giám đốc Công ty TNHH Vi Sa Sài Gòn; nơi đăng ký thường trú ở phường Hòa Hưng, TPHCM) và Tôn Thất Huy (sinh năm 1975, quốc tịch Mỹ).

Vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty TNHH Vi Sa Sài Gòn được Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố 6 năm trước. Ngày 31-7-2026, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ban hành Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự.

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Vi Sa Sài Gòn nhận tư vấn và làm thủ tục xuất cảnh, định cư tại Mỹ (theo diện lao động định cư EB-3) cho nhiều khách hàng với chi phí từ vài trăm triệu mỗi trường hợp. Tuy nhiên, nhiều nạn nhân phản ánh sau khi nộp số tiền lớn chỉ nhận được phiếu thu, công ty không thực hiện đúng cam kết bảo lãnh định cư và không hoàn trả lại tiền.

Quá trình điều tra xác định Tôn Thất Huy và Nguyễn Thị Hồng Nhung có liên quan đến vụ án, nhưng cả hai không có mặt tại nơi cư trú và chưa xác định được nơi ở, nơi làm việc.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện hoặc có thông tin về Tôn Thất Huy và Nguyễn Thị Hồng Nhung, cần thông báo ngay cho Đội 3, Phòng PC03 Công an TPHCM (địa chỉ: số 14 đường Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TPHCM; Điều tra viên Võ Vũ Hoàng, số điện thoại: 0984.002.586) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết theo quy định.

NGUYỄN TÂN