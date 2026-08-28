Pháp luật

An ninh - trật tự

Phục hồi điều tra vụ lừa visa đi Mỹ, công an truy tìm nữ giám đốc

SGGPO

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định truy tìm Nguyễn Thị Hồng Nhung (Giám đốc Công ty TNHH Vi Sa Sài Gòn) và Tôn Thất Huy để điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến các dịch vụ tư vấn, làm thủ tục định cư Mỹ.

Phục hồi điều tra vụ lừa visa đi Mỹ, công an truy tìm nữ giám đốc

Ngày 28-8, Cơ quan CSĐT (Phòng PC03) Công an TPHCM cho biết vừa phát lệnh truy tìm hai cá nhân liên quan đến vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Vi Sa Sài Gòn (SG VISA).

Hai cá nhân bị truy tìm gồm: Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 1979, Giám đốc Công ty TNHH Vi Sa Sài Gòn; nơi đăng ký thường trú ở phường Hòa Hưng, TPHCM) và Tôn Thất Huy (sinh năm 1975, quốc tịch Mỹ).

Vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty TNHH Vi Sa Sài Gòn được Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố 6 năm trước. Ngày 31-7-2026, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ban hành Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự.

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Vi Sa Sài Gòn nhận tư vấn và làm thủ tục xuất cảnh, định cư tại Mỹ (theo diện lao động định cư EB-3) cho nhiều khách hàng với chi phí từ vài trăm triệu mỗi trường hợp. Tuy nhiên, nhiều nạn nhân phản ánh sau khi nộp số tiền lớn chỉ nhận được phiếu thu, công ty không thực hiện đúng cam kết bảo lãnh định cư và không hoàn trả lại tiền.

Quá trình điều tra xác định Tôn Thất Huy và Nguyễn Thị Hồng Nhung có liên quan đến vụ án, nhưng cả hai không có mặt tại nơi cư trú và chưa xác định được nơi ở, nơi làm việc.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện hoặc có thông tin về Tôn Thất Huy và Nguyễn Thị Hồng Nhung, cần thông báo ngay cho Đội 3, Phòng PC03 Công an TPHCM (địa chỉ: số 14 đường Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TPHCM; Điều tra viên Võ Vũ Hoàng, số điện thoại: 0984.002.586) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết theo quy định.

Tin liên quan
NGUYỄN TÂN

Từ khóa

Giám Đốc Truy Tìm Công An Công An TPHCM Mỹ Đi Mỹ Visa Visa Đi Mỹ Nguyễn Thị Hồng Nhung Công ty TNHH Vi Sa Sài Gòn SG VISA Giám đốc Công ty TNHH Vi Sa Sài Gòn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn