Bắt đối tượng mạo danh môi giới bất động sản để lừa đảo

Nguyễn Văn Thắng lập văn phòng bất động sản không đăng ký kinh doanh, nhận tiền của nhiều người để làm thủ tục đất đai rồi chiếm đoạt. Công an TPHCM đang tìm các nạn nhân liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 20-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, do Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1987, trú tại ấp Tân Ro, xã Châu Pha, TPHCM) thực hiện từ tháng 8-2025 đến tháng 3-2026 tại xã Châu Pha.

Văn phòng kinh doanh bất động sản do Nguyễn Văn Thắng tổ chức hoạt động không phép

Theo điều tra, trong năm 2025, Thắng tổ chức hoạt động môi giới, kinh doanh bất động sản dưới tên “Văn phòng dịch vụ bất động sản Cường Thắng” tại ấp Tân Lễ, xã Châu Pha nhưng không đăng ký kinh doanh lĩnh vực bất động sản.

Quá trình hoạt động, Thắng tiếp cận những người có nhu cầu thực hiện thủ tục liên quan đến đất đai, đưa ra thông tin bản thân có khả năng, điều kiện hoặc có thể hỗ trợ thực hiện các thủ tục, sau đó yêu cầu bị hại giao tiền và chiếm đoạt.

Bị can Nguyễn Văn Thắng

Ngày 11-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thắng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị cá nhân, tổ chức đã giao tiền, chuyển tiền hoặc giao tài sản, giấy tờ cho Nguyễn Văn Thắng hoặc Văn phòng kinh doanh bất động sản Cường Thắng, để nhờ thực hiện các thủ tục dịch vụ liên quan đến bất động sản nhưng chưa được thực hiện, chưa được hoàn trả hoặc có dấu hiệu bị chiếm đoạt, liên hệ cơ quan công an để trình báo, cung cấp tài liệu, chứng cứ. Người dân có thể liên hệ Điều tra viên Hồ Minh Chiến, qua số điện thoại 0967.935.333 hoặc đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TPHCM để làm việc.

MẠNH THẮNG