"Giật cô hồn" dịp Rằm tháng 7, coi chừng vướng tội cướp giật

Công an phường Khánh Hội (TPHCM) khuyến cáo người dân bảo vệ tài sản, tránh để việc “giật cô hồn” biến tướng thành hành vi trộm cắp, cướp giật hoặc công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Ngày 26-8, Công an phường Khánh Hội cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản cá nhân khi tham gia các nghi lễ cúng bái và khi ra đường trong khoảng thời gian từ ngày 13-8 đến 10-9, tức tháng 7 âm lịch.

Năm 2025, Công an TPHCM bắt nhóm Kiệt, Hùng, Bảo sau khi nhóm này cướp giật chiếc bàn inox trong dịp Rằm tháng 7. Ảnh: CA

Theo cơ quan công an, “giật cô hồn” là nét văn hóa dân gian. Các loại trái cây, bánh kẹo, gạo, muối... được gia chủ tự nguyện dành cho người khác thì việc lấy theo phong tục không đồng nghĩa với chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, bàn ghế, mâm, ly, chén và các vật dụng sinh hoạt khác vẫn là tài sản của gia chủ. Việc lợi dụng đám đông để lấy những tài sản này có thể bị xem xét xử lý về hành vi trộm cắp, cướp giật hoặc công nhiên chiếm đoạt tài sản; trường hợp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị xử phạt hành chính.

Hình ảnh nhóm thanh niên cướp giật chiếc bàn inox được camera an ninh ghi lại. Ảnh: CA

Công an khuyến cáo người dân cất giữ điện thoại, trang sức, chìa khóa xe và tài sản có giá trị trước khi bày mâm cúng; không đặt mâm cúng sát lòng đường hoặc nơi khuất tầm nhìn.

Khi ra đường, người dân cần hạn chế đeo trang sức có giá trị, sử dụng điện thoại thiếu cảnh giác; đồng thời báo ngay cho công an khi phát hiện người lợi dụng việc “giật cô hồn” để gây mất an ninh, trật tự hoặc chiếm đoạt tài sản.

NGUYỄN TÂN