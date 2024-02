Hai thiếu niên gây ít nhất 7 vụ cướp giật ở TPHCM

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Ngày 17-2, Công an quận 12 (TPHCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ H.N.G.H. (sinh năm 2007) và B.V.C. (sinh năm 2008, cùng ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Công an lấy lời khai H.N.G.H.

Trước đó, ngày 13-2, Công an quận 12 nhận tin báo của em T.G.T. (sinh năm 2010, ngụ quận 12) về việc bị cướp giật tài sản vào ngày 9-2, tại đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12. Do đang trên đường về quê nghỉ tết nên 4 ngày sau, em T. cùng người thân mới đến công an trình báo.

Nhận tin, Công an quận 12 cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM vào cuộc điều tra truy xét. Gần 1 ngày sau, công an bắt giữ 2 nghi phạm là H., C. và 2 đối tượng liên quan là N.T.T. (sinh năm 2008), T.H.T. (sinh năm 2008).

Clip bắt hai thiếu niên gây ra ít nhất 7 vụ cướp giật liên quận ở TPHCM

Tại công an, nhóm này thừa nhận do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau cướp giật tài sản. Ngoài vụ cướp trên, H. và T. còn khai gây ra ít nhất 6 vụ cướp giật tài sản ở các quận: Tân Bình, Bình Tân, 6, 11. Tài sản cướp được cả 2 bán lấy tiền tiêu xài.

Công an đề nghị ai là nạn nhân của các đối tượng nêu trên, liên hệ Công an quận 12, số 345 đường Trương Thị Hoa (khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, quận 12) để trình báo, hỗ trợ quá trình điều tra.

CHÍ THẠCH