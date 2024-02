Bắt thanh niên cướp giật tài sản của du khách ngoại quốc ngày tết

Qua truy xét, công an đã bắt giữ nam thanh niên cướp giật tài sản của du khách ngoại quốc trong dịp Tết nguyên đán 2024.

Ngày 15-2, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp Nguyễn Mạnh Nghĩa (sinh năm 1994, ngụ huyện Hóc Môn) về hành vi “Cướp giật tài sản” và Trần Hữu Hạnh về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Trong sáng cùng ngày, công an đã trao trả tài sản cho ông D. (sinh năm 1988, mang quốc tịch Armenia).

Hạnh và Nghĩa (từ phải qua trái) tại cơ quan công an

Trước đó, trưa 13-2, ông D. đi bộ trên lề đường Quang Trung (phường 10, quận Gò Vấp, TPHCM), sử dụng điện thoại. Lúc này, một thanh niên đi xe máy chạy lên lề đường, áp sát ông D. để giật lấy điện thoại trên rồi tẩu thoát.

Nhận tin, Công an quận Gò Vấp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đã điều tra, xác định kẻ cướp giật là Nghĩa nên truy bắt. Ngày 14-2, trinh sát phát hiện Nghĩa nên bắt giữ.

Tại công an, Nghĩa khai sau khi cướp giật tài sản của du khách, Nghĩa đưa điện thoại cho Hạnh nhờ bán giúp. Hạnh biết rõ điện thoại Nghĩa đưa là tài sản do phạm tội mà có nhưng vẫn đồng ý bán dùm và đưa trước số tiền là 500.000 đồng.

Tuy nhiên, do các cửa hàng điện thoại đang nghỉ tết nên Hạnh đem điện thoại trên cất giữ tại phòng trọ, chờ sau tết đem bán. Công an xác định, Nghĩa bị Công an quận Bình Tân bắt về hành sử dụng trái phép chất ma túy vào năm 2015. Test nhanh, Hạnh dương tính với chất ma túy.

CHÍ THẠCH