Bắt 2 thiếu niên cướp giật dây chuyền

Ngày 14-2 (mùng 5 Tết), Công an TPHCM cho biết, Công an quận Gò Vấp đang tạm giữ T.K.C. và V.V.K. (cùng sinh năm 2008, cùng ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Hai nghi phạm C. và K. (từ trái qua phải tại cơ quan công an)

Trước đó, chiều 10-2 (mùng 1 Tết), bà T. (sinh năm 1966) chạy xe máy đi chúc tết người thân ở quận Gò Vấp, TPHCM. Khi bà T. đi ngang bãi đất trống ở đường Lê Đức Thọ (phường 15) thì bị 2 thiếu niên đi xe máy áp sát cướp giật sợi dây chuyền.

Bà T. hô hoán đuổi theo 2 kẻ cướp nhưng không kịp nên tới công an trình báo.

Nhận tin, Công an quận Gò Vấp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM điều tra xác định C. và K. là nghi phạm gây án. Sau khi gây án, C. và K. bỏ trốn về các tỉnh thành.

Sáng 12-2 (mùng 3 Tết), trinh sát đã bắt giữ được 2 đối tượng khi đang lẩn trốn ở xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Qua làm việc, cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội.

CHÍ THẠCH