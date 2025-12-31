Xã hội

Hạn chế hàng hải để khắc phục sự cố tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc

Việc sửa chữa lưới điện là nhiệm vụ cấp thiết, đòi hỏi phải khoanh vùng, kiểm soát chặt chẽ hoạt động hàng hải.

Sáng 31-12, đại diện Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa có thông báo về việc thiết lập khu vực biển hạn chế hoạt động hàng hải nhằm phục vụ công tác khắc phục sự cố tuyến cáp điện ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc tại khu vực phường Tô Châu (tỉnh An Giang).

Khu vực biển hạn chế hoạt động hàng hải được xác định bằng các điểm tọa độ khống chế A, B, C, D theo hệ tọa độ VN-2000 và WGS-84.

Tọa độ hạn chế hàng hải.png
Tọa độ khu vực hạn chế hàng hải phục vụ khắc phục sự cố cáp điện ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc

Thời gian áp dụng hạn chế đến hết ngày 6-6-2026. Trong thời gian này, khu vực biển nêu trên được quản lý theo chế độ hạn chế hoạt động hàng hải, phục vụ thi công, sửa chữa và bảo vệ an toàn công trình điện lực.

Các phương tiện tàu thuyền, ghe cá và tổ chức, cá nhân không được neo đậu, đánh bắt, thả neo, cào kéo hoặc hoạt động trong phạm vi khu vực nêu trên khi chưa được phép.

3415663c186b9735ce7a.jpg
Sự cố tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên-Phú Quốc gây mất điện đặc khu Phú Quốc

Đây là tuyến cáp điện quan trọng, giữ vai trò cung cấp điện ổn định cho đặc khu Phú Quốc. Việc sửa chữa lưới điện là nhiệm vụ cấp thiết, đòi hỏi phải khoanh vùng, kiểm soát chặt chẽ hoạt động hàng hải để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, phương tiện và lực lượng thi công.

Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang đề nghị các chủ phương tiện, thuyền trưởng, ngư dân và tổ chức có liên quan nghiêm túc chấp hành thông báo hàng hải; thường xuyên theo dõi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và công trình điện lực quốc gia.

NAM KHÔI

