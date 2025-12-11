Sự cố cáp ngầm vượt biển 110kV Hà Tiên - Phú Quốc gây thiệt hại khoảng 2,4 tỷ đồng

Chiều 11-12, tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ tháng 12-2025, ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang, thông tin tổng kinh phí mà nhà thầu thi công bỏ ra trước để khắc phục sự cố cáp ngầm vượt biển 110kV Hà Tiên - Phú Quốc là khoảng 2,4 tỷ đồng.

“Hiện cơ quan công an đang xác minh nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây ra sự cố trên”, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết thêm.

Như Báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 29-11, tuyến cáp ngầm vượt biển 110kV Hà Tiên - Phú Quốc cấp điện cho Trạm biến áp 110kV Phú Quốc xảy ra sự cố gây mất điện trên diện rộng bao gồm các khu vực: Dương Đông, Cửa Cạn, Cửa Dương, Hàm Ninh và toàn bộ khu vực Bắc đảo. Sự cố mất điện trên đã khiến khoảng 30.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Đến 22 giờ 42 ngày 5-12, Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực An Giang phối hợp với các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công đường dây 110kV trên không, khắc phục sự cố đứt cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc, khôi phục cung cấp điện tại đặc khu Phú Quốc.

Sau khi khôi phục cấp điện, Công ty Điện lực An Giang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan sửa chữa đoạn cáp bị sự cố, hoàn trả lại hiện trạng như ban đầu.

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân sự cố do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thuận Thành KG (đơn vị thi công Dự án Đường trục ven biển vào trung tâm Hà Tiên) đã ép cọc thép trong hành lang an toàn tuyến cáp, cách bờ khoảng 300-400m, dẫn đến đứt cáp ngầm.

Trước vụ việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã yêu cầu các sở, ngành liên quan làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây ra sự cố, báo cáo UBND tỉnh để xử lý nghiêm. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự, phải chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra theo quy định.

