Khắc phục xong sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc

Sáng 6-12, Công ty Điện lực An Giang cho biết đã hoàn tất việc khắc phục sự cố tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc, khôi phục hoàn toàn việc cấp điện cho người dân trên đặc khu Phú Quốc sớm hơn dự kiến.

Toàn cảnh vị trí khắc phục cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc

Theo đó, lãnh đạo Công ty Điện lực An Giang cho biết, lúc 22 giờ 42 ngày 5-12, Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực An Giang phối hợp với các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công đường dây 110kV trên không, khắc phục sự cố đứt cáp ngầm 110kV Hà Tiên-Phú Quốc, khôi phục cung cấp điện tại đặc khu Phú Quốc.

Công nhân khắc phục cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc

Lãnh đạo Công ty Điện lực An Giang thông tin thêm, dự kiến ban đầu đến ngày 10-12, các đơn vị mới khắc phục xong. Tuy nhiên, sau 5 ngày đêm nỗ lực thi công, vượt qua trở ngại thời tiết, cán bộ, công nhân viên ngành điện đã rút ngắn thời gian để cấp điện lại cho người dân trên đảo sinh hoạt.

Công nhân nỗ lực thi công cả ngày lẫn đêm khắc phục sự cố

Sau khi khôi phục cấp điện, Công ty Điện lực An Giang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành sửa chữa đoạn cáp bị sự cố, hoàn trả lại hiện trạng như ban đầu.

Sự cố mất điện trên đã khiến khoảng 30.000 hộ dân bị ảnh hưởng

Như Báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 29-11, tuyến cáp ngầm vượt biển 110kV Hà Tiên - Phú Quốc cấp điện cho Trạm biến áp 110kV Phú Quốc xảy ra sự cố gây mất điện trên diện rộng bao gồm các khu vực: Dương Đông, Cửa Cạn, Cửa Dương, Hàm Ninh và toàn bộ khu vực Bắc đảo. Sự cố mất điện trên đã khiến khoảng 30.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Sau khi khôi phục cấp điện cho đặc khu Phú Quốc, ngành điện sẽ tiếp tục sửa chữa đoạn cáp bị sự cố, hoàn trả lại hiện trạng như ban đầu

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân sự cố do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thuận Thành KG (đơn vị thi công Dự án Đường trục ven biển vào trung tâm TP Hà Tiên) đã ép cọc thép trong hành lang an toàn tuyến cáp, cách bờ khoảng 300-400m, dẫn đến đứt cáp ngầm.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Hồ Văn Mừng đã yêu cầu các sở, ngành liên quan làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây ra sự cố, báo cáo UBND tỉnh để xử lý nghiêm. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự, phải chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra theo quy định.

