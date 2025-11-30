Nghi vấn nguyên nhân sự cố là do đơn vị thi công công trình đường ven biển vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Ngày 30-11, Công ty Điện lực An Giang, chính quyền địa phương, các sở, ban ngành đang tiếp tục huy động lực lượng, khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan xác định chính xác nguyên nhân và nỗ lực khắc phục sự cố đứt tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc (tỉnh An Giang).

Trước đó, chiều 29-11, tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc xảy ra sự cố, gây gián đoạn, ảnh hưởng cung cấp điện một số khu vực tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang).

Sau khi xác định vị trí sự cố nằm gần đầu tuyến cáp ngầm phía bờ Hà Tiên, Công ty Điện lực An Giang đã cô lập tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc để kiểm tra, khẩn trương tìm giải pháp khắc phục, đảm bảo an toàn tuyến cáp ngầm và hệ thống điện tại đặc khu Phú Quốc.

Theo ghi nhận ban đầu, nghi vấn nguyên nhân gây ra sự cố là do đơn vị thi công công trình đường ven biển vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Tính đến 20 giờ ngày 29-11, Công ty Điện lực An Giang đã cấp điện trở lại cho khoảng 17.400 khách hàng, hiện còn khoảng 12.000 khách hàng ở khu vực phía bắc đảo Phú Quốc bị ảnh hưởng bởi sự cố.

NAM KHÔI