Hàng không chào đón những vị khách đầu tiên của năm 2026

Ngày 1-1, nhiều cảng hàng không trên cả nước đã tổ chức chương trình chào đón những hành khách đầu tiên của năm 2026.

Những vị khách quốc tế đầu tiên đến TPHCM năm 2026

Các hoạt động được triển khai đồng loạt tại các cảng hàng không: Điện Biên, Vinh (Nghệ An), Phú Bài (Huế), Chu Lai, Đà Nẵng, Phù Cát (Gia Lai), Tân Sơn Nhất và Côn Đảo (TPHCM).

Tại khu vực ga đến, hành khách được chào mừng bằng hoa và quà lưu niệm. Các hoạt động đón tiếp được tổ chức với sự tham gia của đại diện hãng hàng không, tổ bay và chính quyền địa phương.

Những vị khách quốc tế đầu tiên đến TPHCM năm 2026

Tại TPHCM, Vietnam Airlines đón hành khách quốc tế đầu tiên trên chuyến bay VN30 từ Frankfurt (Đức) hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Những vị khách quốc tế đầu tiên đến TP Đà Nẵng năm 2026

Ở miền Trung, hãng phối hợp với các địa phương tổ chức đón khách gắn với các chương trình chào năm mới, trong đó có Đà Nẵng, Huế, Lâm Đồng, Gia Lai...

Những vị khách quốc tế đầu tiên đến TP Huế năm 2026

Những vị khách quốc tế đầu tiên đến Gia Lai năm 2026

Những vị khách quốc tế đầu tiên đến Lâm Đồng năm 2026

Những vị khách Hàn Quốc "xông đất" Phú Quốc Rạng sáng 1-1, những vị khách quốc tế đầu tiên từ Hàn Quốc đã chính thức đặt chân đến Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Quốc (tỉnh An Giang), mở màn cho một năm du lịch đầy triển vọng của đảo Ngọc. Chuyến bay mang số hiệu 7C2355 từ Busan (Hàn Quốc) đã hạ cánh xuống Cảng HKQT Phú Quốc vào rạng sáng 1-1-2026. Ngay tại khu vực ga đến, đại diện Cảng HKQT Phú Quốc đã dành sự đón tiếp nồng hậu cùng những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới các hành khách đầu tiên trong năm. Sự kiện đón khách "xông đất" diễn ra trong bối cảnh Phú Quốc vừa khép lại một năm tăng trưởng ngoạn mục Đặc biệt, đoàn khách “xông đất” còn nhận được quà tặng là các voucher trải nghiệm dịch vụ vui chơi giải trí tại thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) với trị giá lên đến 1 triệu đồng/khách. Chị Kim Min-soo (Hàn Quốc), một trong những hành khách đầu tiên hào hứng chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi đến Phú Quốc. Chúng tôi rất bất ngờ khi vừa bước xuống máy bay đã nhận được lời chúc và quà năm mới. Tôi thấy vui và rất hào hứng với chuyến đi đầu năm của mình” . Những vị khách Hàn Quốc check in khi vừa đặt chân đến Phú Quốc trong đầu năm mới Sự kiện đón khách "xông đất" diễn ra trong bối cảnh Phú Quốc vừa khép lại một năm tăng trưởng ngoạn mục. Năm qua, đảo Ngọc ước đón hơn 8,1 triệu lượt khách (trong đó khách quốc tế đạt gần 2 triệu lượt), mang về doanh thu kỷ lục gần 44 ngàn tỷ đồng (tăng hơn 100% so với cùng kỳ). Mỗi ngày có khoảng 100 chuyến bay đến đảo, với gần 50% là các chuyến bay quốc tế. Tương ứng với đà tăng trưởng của điểm đến, lưu lượng hành khách qua Cảng HKQT Phú Quốc cũng tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái và dự kiến đạt khoảng 8 triệu lượt vào năm 2026. NAM KHÔI

BÍCH QUYÊN