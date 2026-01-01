Thế giới tưng bừng đón năm mới 2026

Để lại phía sau năm 2025 không ít biến động, nhiều quốc gia chào đón năm mới 2026 bằng những sự kiện, hoạt động sôi động, đầy màu sắc với hy vọng về một năm tốt đẹp.

Quốc gia đầu tiên đón năm mới là Kiribati. Quốc đảo ở Thái Bình Dương với dân số khoảng 116.000 người này không có những chương trình chào đón năm mới lớn. Thay vào đó là các lễ hội cộng đồng, nơi từng nhóm nhỏ người dân tập trung chào đón năm mới. Sau Kiribati là New Zealand. Tại TP Auckland, người dân đón năm mới với màn trình diễn ánh sáng và pháo hoa kéo dài 5 phút tại tòa tháp cao nhất New Zealand Sky Tower.

Pháo hoa chào năm mới tại tháp Sky Tower, New Zealand. Ảnh: DAVID ROWLAND

Tiếp theo là Australia với bầu không khí lễ hội bắt đầu từ sáng sớm 31-12-2025. Đúng thời khắc giao thừa (20 giờ, giờ Việt Nam), cầu cảng Sydney rực sáng, ngập sắc màu với màn bắn pháo hoa luôn được xem là tâm điểm chú ý toàn cầu. Năm nay, Sydney có chương trình trình diễn quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Khoảng 9 tấn pháo hoa với 25.000 quả pháo nổ được bắn dọc theo bờ cảng dài 7km. Chính quyền bang New South Wales đã triển khai hơn 2.500 sĩ quan cảnh sát để đảm bảo an ninh. Trong khi đó, hàng ngàn cảnh sát đã được triển khai trên toàn bang Victoria ở Đông Nam Australia.

Tại Nhật Bản, thủ đô Tokyo chào đón năm 2026 bằng trình chiếu hình ảnh 3D mapping. Thông qua chương trình, các nhà tổ chức muốn gửi đi thông điệp về sự kết hợp giữa công nghệ, văn hóa đại chúng và giải trí trực tiếp. Tại Hàn Quốc, bữa tiệc ánh sáng lung linh thắp sáng quảng trường Gwanghwamun ở thủ đô Seoul trong sự kiện đếm ngược đón mừng năm mới. Ngoài sự hiện đại, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn giữ phong tục truyền thống rung chuông tại các chùa của hai nước, tượng trưng cho việc thanh tẩy, gột rửa phiền muộn của năm cũ để đón năm mới an lành.

Như mọi năm, sự kiện bắn pháo hoa chào đón năm mới bên sông Thames, thủ đô London, Anh luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Do đó, cơ quan chức năng khuyến nghị người dân và du khách nên tránh các khu vực ở trung tâm London như tháp đồng hồ Big Ben, vòng quay London Eye, quảng trường Trafalgar, cầu tháp London… do lo ngại tình trạng quá tải trên các cây cầu hoặc tắc nghẽn có thể gây nguy hiểm.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp, ông Laurent Nuñez, cho biết hơn 90.000 nhân viên an ninh được huy động để đảm bảo an toàn cho các lễ hội đón năm mới trên toàn lãnh thổ nước Pháp. Rất đông người dân và du khách đổ về đại lộ Champs-Élysées để xem pháo hoa và trình chiếu video trên Khải Hoàn Môn.

Tại Nam Mỹ, TP Rio de Janeiro của Brazil rực sáng với màn bắn pháo hoa kéo dài 12 phút, kết hợp cùng màn trình diễn của 1.200 drone trên bầu trời. 13 sân khấu âm nhạc được dựng khắp thành phố. Tâm điểm của sự kiện đón năm mới tại Mỹ chắc chắn vẫn là sự kiện thả quả cầu pha lê nổi tiếng tại Quảng trường Thời đại ở TP New York trong đêm giao thừa. Điểm khác biệt của năm nay là quả cầu được trang trí bằng pha lê hình tròn, thay vì pha lê hình tam giác được sử dụng trên những quả cầu kể từ năm 1999. Theo kênh CNN, 5.280 viên pha lê với 3 kích cỡ khác nhau cùng các module đèn LED biến quả cầu pha lê năm nay trở thành quả cầu lớn nhất, rực rỡ nhất từ trước đến nay, tính từ khi sự kiện lần đầu được tổ chức vào năm 1907.

MINH CHÂU