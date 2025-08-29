Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, xe chuyên dụng xuất quân làm nhiệm vụ A80

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh trật tự lễ kỷ niệm, khẳng định Tiểu ban đã quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án, với yêu cầu cao nhất: “Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, không chỉ tại nơi diễn ra lễ kỷ niệm mà trên phạm vi cả nước".

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an báo cáo tại buổi lễ

Đến nay, các phương án triển khai trên thực địa đã đồng bộ, liên thông, hình thành thế trận an ninh liên hoàn “trong – ngoài”, “trên – dưới”. Bộ Công an cũng đồng loạt mở 8 cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép trên cả nước, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Qua triển khai quyết liệt, lực lượng công an đã điều tra khám phá hơn 1.300 vụ án, bắt giữ trên 2.700 đối tượng phạm tội, góp phần bảo đảm an ninh cho 12/15 hoạt động chính thức, 3 hoạt động phát sinh, 2 buổi tổng hợp luyện, 1 sơ duyệt – được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng tại buổi lễ

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, chỉ còn 3 ngày nữa diễn ra chính thức lễ kỷ niệm, trước mắt là buổi tổng duyệt ngày 30-8. Trong bối cảnh còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, yêu cầu đặt ra là: “Triển khai cấp độ cao nhất, quyết liệt nhất, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để lễ kỷ niệm diễn ra thành công, nhân dân được thụ hưởng và hưởng ứng các hoạt động diễu binh, diễu hành.

>> Một số hình ảnh buổi xuất quân của lực lượng công an nhân dân:

Lãnh đạo Bộ Công an và các đại biểu động viên các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ

ĐỖ TRUNG