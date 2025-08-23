Hà Nội miễn phí vé xe buýt và metro dịp lễ A80

Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân, du khách trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025), UBND TP Hà Nội chỉ đạo triển khai miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị từ ngày 30-8 đến hết 2-9-2025.

Theo đó, toàn bộ 128 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến metro gồm tuyến 2A Cát Linh – Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn – Cầu Giấy sẽ được áp dụng miễn phí cho tất cả hành khách. Với hành khách đi vé lượt, sẽ được phát vé nhưng không thu tiền; người sử dụng vé tháng, thẻ miễn phí hoặc ưu tiên chỉ cần xuất trình thẻ khi sử dụng dịch vụ.

Hà Nội sẽ miễn phí vé xe buýt cho người dân, du khách đi lại dịp A80

Hoạt động này do Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội phối hợp các doanh nghiệp vận tải xe buýt và Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội thực hiện, theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và Sở Xây dựng. Mục tiêu là khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, góp phần giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường, đồng thời xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, hiện đại, thân thiện.

Thành phố yêu cầu các đơn vị vận hành theo dõi sát sản lượng hành khách, kịp thời điều chỉnh tần suất, tăng chuyến, kéo dài thời gian hoạt động nếu cần thiết. Việc kiểm soát số lượng vé miễn phí sẽ được thực hiện chặt chẽ để bảo đảm thanh quyết toán đúng quy định.

Người dân, du khách sử dụng metro ở Hà Nội dịp A80 sẽ được miễn phí vé

Các sở, ngành và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các điểm dừng, lộ trình xe buýt và kết nối đến các địa điểm tổ chức sự kiện, điểm du lịch, góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân và du khách trong dịp lễ trọng đại này.

NGUYỄN QUỐC