Hàng ngàn người dân nô nức lội Vực Rào bắt cá

Ngay sau khi thực hiện xong các nghi thức phần lễ, hàng ngàn người dân đủ các lứa tuổi, nam, nữ mang theo theo các loại dụng cụ thủ công như: nơm, vợt, rớ… lội xuống lòng đầm Vực Rào rộng lớn để đua nhau săn bắt cá.

Không khí lễ hội ở quanh khu vực đầm Vực Rào luôn rất hào hứng, tưng bừng, náo nhiệt. Cả dưới lòng Vực Rào lẫn trên bờ, lúc nào cũng đầy ắp những tiếng nói, cười, hò hét rôm rả. Những người trực tiếp lội xuống Vực Rào để săn bắt cá, mặc dù ướt đẫm quần áo nhưng ai cũng vui vẻ, phấn khởi, nhất là những người bắt được nhiều cá.

Sáng sớm 4-6, anh Hà Huy Chương (55 tuổi, trú tại thôn Phúc Tuy, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) thức dậy ăn uống sớm hơn mọi ngày, sau đó mang theo dụng cụ là chiếc nơm cùng với bao lưới dù đến khu vực đầm Vực Rào để tham dự lễ hội lúc 5 giờ 30 phút.

Sau nhiều giờ lội dưới bùn, nước đục ngầu và dưới thời tiết nắng nóng, mồ hôi ướt đẫm, người hơi thấm mệt, anh Chương đã may mắn bắt được khá nhiều cá trắm, cá mè, cá diếc…, trong đó có con cá cân nặng hơn 2kg. Anh Chương phấn khởi chia sẻ, năm nào cứ vào dịp này anh đều đến đây tham dự lễ hội. Đây là lễ hội rất gần gũi, ý nghĩa, góp phần khơi dậy văn hóa truyền thống, tình đoàn kết cộng đồng của quê hương, đất nước. Từ khi lễ hội này được duy trì, bảo tồn, phát huy, bà con nhân dân trong và ngoài địa phương rất vui mừng, phấn khởi.

Lễ hội đánh cá Vực Rào là một trong những lễ hội truyền thống "độc nhất" ở tỉnh Hà Tĩnh, mang đậm bản sắc văn hóa dân gian của người dân ở xã Xuân Viên và nhiều xã lân cận ở huyện Nghi Xuân.

Lễ hội này được tổ chức đều đặn hàng năm, mang tư tưởng khuyến nông, khuyến ngư, phát triển nông nghiệp nông thôn. Đồng thời, lễ hội cũng thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư làng xã.

Đầm Vực Rào được chọn để tổ chức lễ hội nằm dưới chân dãy núi Hồng Lĩnh, với phong cảnh sơn thủy hữu tình, làng quê yên bình. Đầm có chiều dài khoảng 2km với diện tích khoảng 30ha. Nơi đây là khu vực tập trung nhiều loài cá nước ngọt như: cá trắm, cá mè, cá rô, cá trôi, cá diếc, cá lóc, cá trê… Trước ngày tổ chức lễ hội đánh cá Vực Rào, mọi hoạt động đánh bắt cá tại khu vực đầm này đều bị nghiêm cấm triệt để nhằm tạo điều kiện cho cá sinh sống, phát triển.

Vào ngày diễn ra lễ hội, người đứng đầu làng và các bậc cao niên trong làng cho lập bàn thờ, hương đăng hoa quả cúng tế Thành Hoàng bản thổ tại ngôi miếu cạnh đầm Vực Rào.

Sau khi xong phần lễ, một hồi chiêng trống vang lên, đích thân người đứng đầu làng hú to một tiếng làm khẩu lệnh rồi cầm nơm lội xuống đầm úp cá đầu tiên. Ngay sau đó, mọi người cầm theo các dụng cụ thủ công ào ào lội xuống đầm Vực Rào để thi nhau săn bắt cá.

Nếu ai bắt được con cá to thì vừa giơ cá lên cao, vừa hét lớn để mọi người ở trên bờ và dưới nước cùng hò hét theo, tán thưởng một cách hào hứng, nhiệt tình. Theo quan niệm, tại lễ hội, nếu người nào bắt được con cá to hoặc nhiều cá sẽ gặp nhiều điều may mắn, mùa màng bội thu, gia đình no ấm trong suốt năm ấy... Sau lễ hội, người nào bắt được con cá to nhất sẽ được ban tổ chức ban thưởng và con cá ấy sẽ được dùng để làm đồ cúng tế dâng lên Thành Hoàng làng.

Trải qua thời gian hàng trăm năm, chính quyền địa phương và người dân nơi đây vẫn luôn có ý thức giữ gìn, duy trì, bảo tồn những nét đẹp căn bản của lễ hội đánh cá Vực Rào và thường chọn tổ chức vào ngày chủ nhật, khi công việc mùa màng đã thu hoạch xong nhằm để con em xa quê được về tham gia đông đủ, vui tươi...

>> Một số hình ảnh người dân vui mừng bắt được cá tại lễ hội