Văn hóa - Giải trí

Hàng ngàn người đội nắng, cổ vũ đua thuyền trên sông Hàn

SGGPO

Sáng 31-8, hàng ngàn người dân và du khách đổ về hai bên bờ sông Hàn (TP Đà Nẵng) cổ vũ cho hơn 500 vận động viên (VĐV) tại giải đua thuyền truyền thống TP  Đà Nẵng - VTV8.

Hơn 500 VĐV tham gia giải đua thuyền truyền thống TP Đà Nẵng - VTV8
Sự kiện do Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) và Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng (DNRT) tổ chức chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, giải đua thuyền không chỉ là một hoạt động thể thao đơn thuần mà còn là một ngày hội của nhân dân thành phố, là dịp để chúng ta cùng hòa mình vào không khí sôi động, cùng cổ vũ tinh thần thể thao và bày tỏ lòng tự hào về quê hương Đà Nẵng anh hùng, văn minh và hiện đại, tiến vào Kỷ nguyên mới với diện mạo mới: TP Đà Nẵng mới - Không gian mới - Động lực phát triển mới.

Rất đông người dân và du khách cổ vũ cho các đội đua

Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, giải thu hút 26 đội đua với 520 VĐV đến từ các xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trong đó, đội thuyền nam thi đấu 5 vòng đôi, tương đương 7,5km; đội thuyền nữ thi đấu 3 vòng đôi tương đương 4,5km.

Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về 2 bên bờ sông Hàn, chen chân trên các cây cầu để cổ vũ cho các đội đua. Mặc cho thời tiết nắng nóng, nhiều người mang theo ô, cờ Tổ quốc... hò reo hết mình cổ vũ các đội đua.

Không khí rộn ràng trên sông Hàn sáng 31-8

Kết thúc chặng đua, đội Hòa Cường xuất sắc về nhất ở nội dung đua thuyền nữ; giải nhất ở nội dung đua thuyền nam thuộc về đội Cẩm Chánh – Hòa Xuân.

Mỗi thuyền đua có 17 VĐV tham gia thi đấu
Các đội đua tăng tốc về đích
PHẠM NGA

