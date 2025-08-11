Hành động vì dân

Chuyển từ “tư duy hành chính sang tư duy phục vụ” đã được Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần yêu cầu và trở thành phương châm trong hoạt động, nhất là đối với chính quyền cấp xã.

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ đặc khu Côn Đảo mới đây, đồng chí Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, cũng nhắc lại điều này và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, phải thực sự vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn và tận tụy vì dân, hướng đến mục tiêu “làm cho dân tin, dân thuận, dân ủng hộ”.

Thực tiễn đã chứng minh, khi tư duy phục vụ được chú trọng, nhiều sáng kiến và mô hình phục vụ nhân dân thiết thực đã ra đời. Mô hình cà phê sáng tại nhiều địa phương đã kéo ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân, tạo ra không gian cởi mở để tiếp nhận được các phản ánh, từ đó giải quyết ngay kiến nghị một cách nhanh chóng, giúp tăng sự gắn bó và niềm tin của người dân.

Tại nhiều Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, những tiện ích phục vụ người dân miễn phí, như: đồ ăn nhẹ, wifi tốc độ cao, máy in tài liệu, hướng dẫn tra cứu và tư vấn hoàn thiện hồ sơ…, không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp mà còn thể hiện sự thân thiện của chính quyền đối với nhân dân. Những mô hình, hành động tưởng chừng nhỏ ấy lại có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo được sự thiện cảm và củng cố niềm tin của người dân vào các cơ quan công quyền.

Bên cạnh việc đổi mới phương thức phục vụ, cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở còn tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số. Việc tập trung vận động, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, nộp hồ sơ trực tuyến không chỉ giúp giảm tải áp lực cho cán bộ, mà còn thể hiện rõ nét tinh thần “vì dân phục vụ” trong kỷ nguyên số. Chính sự nhập cuộc với trách nhiệm đầy chủ động và sáng tạo từ cơ sở đã và đang góp phần xây dựng một hình ảnh nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch; đồng thời cụ thể hóa tinh thần “gần dân, vì dân phục vụ” trong thực tế.

Dù vậy, thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, nhất là sự lúng túng về thẩm quyền và tâm lý e ngại trách nhiệm. Đó còn là trở ngại trong việc phối hợp giữa xã, phường, đặc khu với các sở, ngành, làm hồ sơ hành chính chậm trễ và thậm chí dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm…

Nhưng điều đáng ghi nhận là, trong không khí khẩn trương của quá trình chuẩn bị đại hội, cấp ủy các phường, xã, đặc khu đã nhận diện và chủ động xác định giải pháp xử lý, trong phạm vi thẩm quyền. Một điểm nhấn quan trọng là nhiều đảng bộ cấp xã xác định cải cách hành chính, gắn với chuyển đổi số là khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới, là chìa khóa để xây dựng nền hành chính phục vụ, thực sự hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả.

Từ những tồn tại đã được nhận diện, thực tế hiện nay cũng đòi hỏi phải nhanh chóng cụ thể hóa tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã theo mô hình mới, để đảm bảo tinh thần “vì dân phục vụ” thực sự đi vào chiều sâu và tạo ra những kết quả bền vững. Một nền hành chính thật sự hiệu quả, chuyên nghiệp cần phải được đánh giá dựa trên cơ chế khoa học, công bằng và tuân thủ nguyên tắc “có vào, có ra”.

Khi đó, những ai không hoàn thành nhiệm vụ, uy tín thấp sẽ được thay thế một cách công tâm. Ngược lại, những cán bộ năng động, sáng tạo, hiệu quả phải được ghi nhận, khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm xứng đáng. Đây là những giải pháp đồng bộ, vừa tạo động lực mạnh mẽ, vừa giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy, giúp củng cố và phát huy những sáng kiến từ cơ sở; đồng thời có các đề xuất, thực hiện các biện pháp kiến tạo phát triển kinh tế - xã hội.

Trong không khí sôi nổi của đại hội Đảng bộ cấp xã hiện nay, những mô hình phục vụ sáng tạo đang được triển khai và sự chia sẻ, đồng hành sát sao từ cấp trên là những tín hiệu đầy hy vọng. Điều đó giúp chúng ta thêm tin tưởng, tinh thần “Chủ động ở cơ sở - Hành động vì dân” sẽ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ.

Khi mỗi Bí thư, Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu đều dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, được bảo vệ và được khuyến khích đúng mức, chính quyền cơ sở sẽ thật sự trở thành điểm tựa của nhân dân. Đó cũng là cơ sở, nền tảng quan trọng để góp phần xây dựng TPHCM ngày càng phát triển.

KIỀU PHONG