Đãi ngộ xứng tầm cho thể thao đỉnh cao

Bộ VH-TT-DL vừa chủ trì hội nghị lấy ý kiến chuyên gia dự thảo Nghị định mới thay thế Nghị định 152 năm 2018 của Chính phủ “Quy định chế độ chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu”. Một loạt đề xuất về chế độ bồi dưỡng, chính sách tiền lương và tiền thưởng thành tích mang tính đột phá, chưa từng có tiền lệ đã được đưa vào dự thảo với mức tăng từ 2-10 lần so với Nghị định 152.

Tiêu biểu như việc các vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) sẽ được tăng gấp đôi tiền công làm việc từ 7 triệu đồng/người/tháng lên 14 triệu đồng/người/tháng, hay tiền ăn của VĐV sẽ được tăng lên 405.000 đồng/người/ngày. VĐV đạt thành tích xuất sắc sẽ được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo mức cụ thể: Huy chương Olympic là 40.000.000 đồng/người/tháng; HCV ASIAD là 20.000.000 đồng/người/tháng; vượt qua vòng loại tham dự Olympic, huy chương Paralympic Games là 10.000.000 đồng/người/tháng. VĐV được hỗ trợ theo 1 chu kỳ (4 năm) tính từ thời điểm đạt thành tích cho tới kỳ Đại hội kế tiếp. Tiền thưởng HCV Olympic sẽ đạt đến con số choáng ngợp, tăng từ 350 triệu đồng lên 3,5 tỷ đồng (10 lần). HCV Asiad được thưởng 700 triệu đồng (tăng 6 lần), trong khi HCV SEA Games được thưởng 60 triệu đồng…

Các HLV và VĐV đón nhận thông tin với tâm trạng rất kỳ vọng, dù các đề xuất cũng chỉ mới ở mức dự thảo lấy ý kiến trước khi hoàn chỉnh trình bộ và sau đó là Chính phủ phê duyệt trong thời gian chưa xác định. Tuy nhiên, nếu nghị định thay thế được thông qua, có thể ví đó là một “cuộc cách mạng” về chính sách lương, thưởng của thể thao thành tích cao, một luồng xung lực chưa từng có mang đến sự thay đổi hoàn toàn nhận thức của các HLV, VĐV khi tham gia các đấu trường quốc tế.

Đặt trong bối cảnh Thể thao Việt Nam đang quyết tâm thực hiện chiến lược đầu tư trọng điểm, tiến đến đưa nền thể thao đạt đẳng cấp châu lục, thế giới trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, các đề xuất của dự thảo Nghị định thể hiện một tư duy mới của các nhà quản lý thể thao: Lấy tài chính làm đòn bẩy, tạo động lực kích thích cho VĐV ngay từ lúc tập luyện, qua đó khai thác những điểm nổi trội về tinh thần nhằm bù đắp khuyết điểm về thể hình và điều kiện vật chất thua kém so với nhiều nền thể thao khác…

Mặc dù việc tăng mạnh các chế độ tài chính cho phần đỉnh cao chỉ là phần ngọn của một quá trình vươn tầm, nhưng xét ở khía cạnh chiến lược, nếu nghị định thay thế được thông qua, cũng thể hiện được chủ trương lấy HLV, VĐV làm trung tâm trong công cuộc phát triển thể thao quốc gia, chăm lo và quan tâm đến sự hy sinh đóng góp của họ, xem đó là điểm mấu chốt nhằm tiến tới các hoạt động thu hút đầu tư, xã hội hóa, tăng nguồn lực tài chính cho những kế hoạch phát triển thể thao dài hạn. Nói cách khác, chúng ta đang tiến tới việc vận hành một nền thể thao để đào tạo ra các cá nhân kiệt xuất, có thành tích vượt trội, không có giới hạn thay thế cho các hoạt động đầu tư dàn trải, cào bằng, chạy theo số lượng, thiếu chọn lọc tinh hoa.

Đứng ở góc độ xã hội, những tác động chắc chắn còn lớn hơn khi thu nhập của VĐV đỉnh cao tăng lên, tiệm cận các VĐV nhà nghề thế giới, sẽ thu hút nhiều gia đình quyết định đầu tư cho con em mình theo đuổi công việc thi đấu thể thao như nghề nghiệp có sức hút. Đó chính là nền tảng để Thể thao Việt Nam phát triển thể thao chuyên nghiệp trong tương lai.

