Khi nghệ thuật hòa vào dòng chảy yêu nước

Giữa không khí tưng bừng hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, các chương trình nghệ thuật truyền thống cách mạng bên cạnh việc đem lại phút giây thưởng thức cho công chúng, còn góp phần khơi dậy ký ức hào hùng, khát vọng vươn lên và nhắc nhớ thế hệ hôm nay về chặng đường bền bỉ vượt qua chiến tranh, gian khó để giữ trọn non sông của cha ông.

Hàng loạt chương trình quy mô lớn, được dày công dàn dựng sẽ tái hiện chặng đường ấy bằng ngôn ngữ nghệ thuật, đưa người xem đi từ ký ức lịch sử đến khát vọng hôm nay. Nhưng dấu ấn sâu đậm nhất không nằm ở ánh đèn rực rỡ hay kỹ xảo hiện đại, mà ở những khoảnh khắc chạm thẳng đến trái tim, nơi tình yêu đất nước như mạch nguồn âm thầm chảy xiết.

Tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, trong khuôn khổ chương trình “Tổ quốc trong tim” diễn ra vào tối 10-8 (do UBND TP Hà Nội và Báo Nhân Dân đồng tổ chức), sẽ có một hoạt động đầy ý nghĩa. Hàng chục ngàn khán giả sẽ đồng loạt đứng dậy, hướng ánh nhìn về lá cờ đỏ sao vàng và hòa giọng trong giai điệu tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Cao Tiến quân ca. Khoảnh khắc ấy sẽ là điểm nhấn giàu cảm xúc nhất, nơi không một ngôi sao sân khấu nào có thể tỏa sáng hơn biểu tượng chung của dân tộc. Ngôi sao vàng năm cánh trên nền cờ đỏ đầy thiêng liêng sẽ là điểm hội tụ của ký ức và khát vọng, khơi dậy những mùa thu lịch sử, những trận chiến giữ nước và những thời khắc vinh quang của dân tộc. Khi hàng vạn người cùng đồng ca, tiếng hát khi đó đã trở thành biểu tượng của sự đồng lòng, là sức mạnh vượt lên trên mọi “trend” mạng xã hội, một sức mạnh đã ăn sâu vào máu thịt, vững vàng hơn bất kỳ cơn sóng nhất thời nào.

Cội nguồn của tình yêu nước không đến từ những màn trình diễn chỉ để nổi tiếng mà từ những trải nghiệm này khiến con người cảm thấy mình thuộc về điều gì đó lớn lao hơn. Trong những ngày tháng 8, các chương trình như “Tổ quốc trong tim” hay “Dưới cờ vinh quang” do Bộ Quốc phòng tổ chức tối 9-8, đã vượt qua khái niệm một chương trình nghệ thuật để mang đến cho khán giả những không gian cộng hưởng, nơi nghệ thuật và ký ức lịch sử hòa làm một. Ở đó, mỗi giai điệu, mỗi hình ảnh đều mang sứ mệnh khơi gợi. Không phải ngẫu nhiên khi các chương trình năm nay đều có sự gắn kết giữa nghệ thuật với những mốc lịch sử: từ “Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945” (UBND TP Hà Nội tổ chức tối 15-8) tái hiện khí thế sôi động những ngày Cách mạng Tháng Tám, đến “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” (UBND TP Hà Nội phối hợp Bộ VH-TT-DL tổ chức tối 31-8) kết hợp âm nhạc, múa đương đại và 3D mapping để nói về khát vọng vươn mình. Khi nghệ thuật chạm tới ký ức chung, nó trở thành nhịp cầu nối quá khứ và hiện tại, tất cả hòa trong cùng một ý thức trách nhiệm với Tổ quốc.

Những ngày này, từ cuộc sống thường ngày đến không gian mạng, không khí tự hào, tinh thần yêu nước của mỗi người dân lan tỏa khắp mọi nơi. Những chương trình nghệ thuật, những sản phẩm âm nhạc đang góp phần mình vào sự tự hào chung của cả dân tộc. Các chương trình, sản phẩm nghệ thuật chỉn chu, sâu sắc, sẽ gieo vào lòng người nghe những câu chuyện, hình ảnh, giai điệu có sức sống bền bỉ. Bởi lẽ, chỉ khi nghệ thuật nuôi dưỡng ký ức, khơi gợi sự đồng cảm và thôi thúc hành động, nó mới thực sự “cắm rễ” trong lòng người, trở thành mạch ngầm không thể tách rời trong bản sắc dân tộc.

Yêu nước, suy cho cùng, không phải là điều xa vời hay chỉ xuất hiện trong những ngày lễ trọng đại. Nó hiện hữu trong từng lựa chọn hàng ngày: cách ta làm việc, đối xử với người khác, giữ gìn tiếng Việt và phong tục, hay phản ứng trước những vấn đề chung của đất nước. Và để tình yêu ấy bền vững, cần những chất xúc tác đủ mạnh. Nghệ thuật, khi hòa vào dòng chảy yêu nước, chính là một trong những chất xúc tác ấy. Ngôi sao vàng trên lá cờ đỏ thắm, giai điệu trầm hùng của Quốc ca, hình ảnh những ngày mùa thu lịch sử… khi được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật sẽ tiếp thêm năng lượng cho mạch nguồn yêu nước, để nó không bao giờ vơi cạn, dù thời gian và hoàn cảnh có đổi thay.

MAI AN