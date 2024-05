Hành tinh có ngày vĩnh cửu, đêm vô tận

Hành tinh đá có kích thước tương đương Trái đất. Ảnh: NASA

Hành tinh này được đặt tên là Speculoos 3-b, nằm cách Trái đất khoảng 55 năm ánh sáng, thuộc hệ sao Speculoos. Điểm đặc biệt của Speculoos 3-b là quay đồng bộ với ngôi sao chủ, nghĩa là một mặt của nó luôn hướng về phía ngôi sao, chìm trong ánh sáng ban ngày vĩnh cửu. Mặt bên kia, do đó, vĩnh viễn chìm trong bóng tối, tạo nên một đêm vô tận. Với vị trí quá gần ngôi sao chủ (cách khoảng 2 triệu kilômét), Speculoos 3-b hứng chịu lượng bức xạ năng lượng cao gấp 16 lần Trái đất. Điều này khiến nhiệt độ bề mặt hành tinh lên đến 2.600oC, cao hơn nhiều so với điểm nóng chảy của chì (937oC). Nên, khả năng tồn tại sự sống trên Speculoos 3-b gần như không có.

Speculoos 3-b mang giá trị khoa học to lớn. Đây là một trong số ít các hành tinh được phát hiện quay quanh sao lùn cực lạnh, loại sao nhỏ nhất và lạnh nhất trong vũ trụ. Việc nghiên cứu Speculoos 3-b sẽ giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về sự hình thành và tiến hóa của các hành tinh trong hệ sao này, cũng như về bản chất của các sao lùn cực lạnh.

LAM ĐIỀN