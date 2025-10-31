Hành trình kết nối xanh: Năng lượng xanh lăn bánh

Đồng hành cùng MC Kim Liên và diễn viên Lợi Trần, khán giả của chương trình “Hành trình kết nối xanh” được khám phá ba mảng màu của “cuộc sống xanh”: từ hệ sinh thái tre Việt mang hơi thở truyền thống, đến mô hình giao thông đô thị vận hành bằng khí thiên nhiên nén CNG và kết thúc bằng khu vườn nhiệt đới được tái sinh giữa lòng thành phố.

Làng tre Phú An

“Hành trình kết nối xanh” là chương trình truyền hình thực tế phát sóng vào lúc 15h45 thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần trên kênh VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam, với sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS). Mỗi tập giới thiệu những điểm sáng về văn hóa, tài nguyên và giải pháp công nghệ xanh tại Việt Nam, nhấn mạnh tính bền vững, tính ứng dụng và khả năng lan tỏa trong đời sống hiện đại.

Làng tre Phú An – nơi lưu giữ ký ức xanh

Nằm bên dòng sông Bé hiền hòa, làng tre Phú An được giới thiệu như một “bảo tàng tre sống” do tiến sĩ Diệp Thị Mỹ Hạnh sáng lập với mong muốn gìn giữ di sản tre Việt. Nơi đây không chỉ bảo tồn hơn 300 giống tre trong và ngoài nước, mà còn là trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và chia sẻ tri thức về loài cây biểu tượng của người Việt. Từ sợi tre, các nhà nghiên cứu tạo ra sản phẩm thay thế nhựa, tấm cách âm, vật liệu cách nhiệt, mở ra hướng đi mới cho vật liệu sinh học trong thời đại xanh.

Làng tre Phú An vì thế không chỉ là điểm đến của những người yêu thiên nhiên, mà còn là minh chứng cho một chuỗi giá trị khép kín, thể hiện rõ triết lý sống hài hòa và sáng tạo của con người Việt Nam trước biến đổi khí hậu.

CNG – nguồn năng lượng sạch cho nhịp sống đô thị

Chặng tiếp theo của “Hành trình kết nối xanh” mở ra một câu chuyện khác về năng lượng, nơi khí thiên nhiên nén CNG được xem là “nhịp cầu xanh” kết nối công nghệ với cuộc sống. Được cung ứng bởi PV GAS, CNG có thành phần chủ yếu là mê tan, vận hành êm, sạch và giảm đáng kể lượng phát thải CO₂ so với nhiên liệu truyền thống.

Xe buýt CNG

Những hình ảnh quen thuộc của các tuyến xe buýt CNG trên đường phố TPHCM giúp người xem thấy rõ hiệu quả mà công nghệ này mang lại: giảm khí thải, tiết kiệm chi phí và duy trì sự ổn định của nguồn cung. CNG được xem như “bước đệm” hợp lý trong quá trình chuyển dịch năng lượng, giúp Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu trung hòa carbon, đồng thời nâng cao chất lượng không khí tại các đô thị lớn.

Ba trụ cột được nhấn mạnh trong phần này là: giảm phát thải khí nhà kính, tính ổn định chuỗi cung ứng và khả năng tích hợp với hạ tầng hiện hữu. Tất cả thể hiện định hướng dài hạn của PV GAS trong việc đồng hành cùng chính phủ xây dựng hệ thống giao thông xanh, bền vững và thân thiện hơn với môi trường.

Mô hình vườn nhiệt đới – sự trở về của thiên nhiên trong lòng phố

Khép lại hành trình là một khu vườn nhiệt đới được cải tạo từ đất trồng cao su cũ tại vùng ven TPHCM. Không chỉ đơn thuần là một khu vườn, đây là không gian tái thiết sinh thái ở quy mô hộ gia đình, với nhiều tầng cây, thảm thực vật phong phú và hệ thống giữ ẩm tự nhiên.

Từng chi tiết trong khu vườn đều gợi nhắc đến tinh thần “sống xanh”: cây lớn tạo bóng râm, lớp lá khô được giữ lại để giữ nước cho đất, các loài thực vật không khí góp phần thanh lọc không gian. Mô hình này không chỉ giúp giảm nhiệt độ cục bộ và cải thiện vi khí hậu, mà còn mở ra hướng đi khả thi cho việc nhân rộng “mảng xanh nhỏ” trong các khu dân cư – nơi con người và thiên nhiên cùng tồn tại, nuôi dưỡng nhau từng ngày.

“Hành trình kết nối xanh” là minh chứng sống động cho sự giao thoa giữa văn hóa cội rễ và công nghệ tiên phong. Hãy đón xem vào lúc 15h45 Thứ bảy và Chủ nhật hằng tuần trên VTV3 để cùng khám phá những giải pháp xanh thực tế, cùng PV GAS lan tỏa năng lượng tích cực, kiến tạo một tương lai thân thiện với môi trường hơn

LƯU BÍCH