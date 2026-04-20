Hành trình tài chính trọn vẹn: FE CREDIT trao giải pháp, khách hàng nhận niềm vui

Kết thúc chuỗi chương trình “Rước Tết Đoàn Viên – Tân Niên Như Ý”, FE CREDIT đã trao tặng gần 3.000 phần quà đến các khách hàng may mắn trên toàn quốc. Các giải thưởng giá trị như voucher vàng trị giá 160 triệu đồng, xe máy điện VinFast, xe máy điện Honda, iPhone 17… mang đến không khí hứng khởi, tiếp thêm động lực để khách hàng an tâm và vững vàng hơn trong năm 2026.

Giải thưởng trao tay, niềm vui lan tỏa

Triển khai xuyên suốt mùa Tết cao điểm, chuỗi chương trình của FE CREDIT đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng nhờ cơ chế tham gia đơn giản và dễ tiếp cận. Theo đó, mỗi giao dịch giải ngân hoặc chi tiêu hợp lệ đối với sản phẩm vay tiêu dùng cá nhân, vay mua xe máy, mua sắm điện máy – điện tử và thẻ tín dụng, đều mang đến cơ hội tham gia quay số trúng thưởng.

Điểm nổi bật của chương trình không chỉ nằm ở số lượng giải thưởng, mà các phần quà còn có giá trị đặc biệt, gắn liền với nhu cầu thực tế của khách hàng. Chị Trương Thị Hương (Đà Nẵng), một khách hàng trúng giải voucher vàng, vui mừng cho biết: “Tôi rất may mắn khi đầu năm đã nhận được món quà to lớn. Tôi sẽ dùng voucher để mua vàng và tích lũy cho gia đình”.

“Sử dụng dịch vụ nhiều năm, FE CREDIT luôn là lựa chọn đầu tiên của tôi. Năm nay, tôi đăng ký hồ sơ để mua bộ máy tính, cũng được duyệt và giải ngân nhanh chóng”, chị Hương chia sẻ thêm về trải nghiệm với công ty.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hồng Như (TPHCM) sử dụng thẻ tín dụng FE CREDIT như một khoản linh hoạt cho những chi tiêu cần thiết, phát sinh ngoài kế hoạch. Dịp Tết vừa qua, chị mua trả góp điện máy, tham gia chương trình và trúng iPhone 17. Chị nói: “Lúc được thông báo trúng thưởng, mình “nửa tin, nửa ngờ”. Hôm nay cầm điện thoại trên tay, mình mới dám tin là sự thật”.

Theo đại diện FE CREDIT, chương trình năm nay được xây dựng nhằm mang đến trợ lực tài chính thiết thực, qua đó hỗ trợ khách hàng khởi đầu năm mới hanh thông và chủ động.

Khi tín dụng tiêu dùng trở thành khoản đầu tư lâu dài

Song song chuỗi “Rước Tết Đoàn Viên – Tân Niên Như Ý”, FE CREDIT còn triển khai chương trình nhân đôi ưu đãi, “Vay Mua Xế Điện, Khai Lộc Trúng Xe”, hướng đến khách hàng mua trả góp xe máy điện VinFast. Với các giải thưởng hấp dẫn như xe VinFast Evo Grand 2025, VinFast Motio 2025, phiếu quà tặng Urbox…, chương trình nhận sự quan tâm nồng nhiệt của nhiều khách hàng trong bối cảnh nhu cầu chuyển đổi phương tiện xanh ngày càng gia tăng.

Sau hơn 2 tháng triển khai, chương trình đã tìm ra chủ nhân của các giải thưởng giá trị. Trong đó, chị Bùi Thị Diễm (TPHCM) là khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt từ chương trình.

Trước đó, chị Diễm quyết định mua xe máy điện VinFast như món quà dành cho con trước ngưỡng cửa đại học. Khi đến đại lý tìm hiểu, chị được tư vấn phương án mua trả góp với mức lãi suất phù hợp, nhờ đó giúp việc chi tiêu của gia đình trở nên linh hoạt và không bị dồn áp lực vào cùng thời điểm. “Mỗi tháng chỉ cần thu xếp một khoản nhỏ nên tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều”, chị cho biết.

Không chỉ là phương tiện giúp con thuận tiện đi học và làm thêm, xe điện còn mang lại lợi ích về lâu dài khi tiết kiệm chi phí nhiên liệu và bảo trì so với xe xăng. Cũng vì những ưu điểm này, chị Diễm quyết định giữ lại phần thưởng đặc biệt là xe máy VinFast Evo Grand 2025 để phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình. “Đây là món quà may mắn đầu năm mà gia đình tôi muốn giữ lại làm kỷ niệm”, chị chia sẻ thêm.

Khách hàng mua trả góp xe máy điện VinFast với FE CREDIT và đón nhận niềm vui bất ngờ

Cuộc sống hiện đại mang đến nhiều lựa chọn về thiết bị và phương tiện di chuyển, song người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các giải pháp thân thiện với môi trường, chi phí vận hành tối ưu và tính tiện dụng cao. Trong bối cảnh đó, xe điện dần trở thành một khoản đầu tư hợp lý, mang lại giá trị sử dụng lâu dài cho người dùng. Nhờ vậy, các giải pháp tài chính tiêu dùng của FE CREDIT đóng vai trò như “cầu nối”, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận những phương tiện góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Xuyên suốt hành trình 15 năm phát triển, FE CREDIT– một thành viên của hệ sinh thái tài chính VPBank, luôn kiên định với cam kết đồng hành tài chính cùng khách hàng. Không chỉ cung cấp các giải pháp tài chính tiêu dùng nhanh chóng, dễ dàng và đáng tin cậy, doanh nghiệp còn mang đến hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, đáp ứng hầu hết nhu cầu trong đời sống.

Song song đó, FE CREDIT còn tiếp tục đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số toàn diện, mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho nhiều người dân hơn, đặc biệt đối với phân khúc người lao động và nhóm khách hàng dưới chuẩn ngân hàng, đồng thời thúc đẩy nguồn tín dụng tiêu dùng phát triển theo hướng bền vững và dài hạn.

VÂN NGUYỄN