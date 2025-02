Hết tết, du khách vẫn rộn ràng ngắm mai anh đào Đà Lạt

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường khu vực trung tâm TP Đà Lạt, mai anh đào nở rộ khiến nhiều du khách thích thú dừng chân, lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

So với những khu vực ngoại thành, mai anh đào trong trung tâm TP Đà Lạt thường nở muộn hơn khoảng 1 tuần, nhờ đó du khách có nhiều không gian để ngắm loài hoa này hơn.

Dịp này, nhiều điểm tham quan tại Đà Lạt cũng ghi nhận số lượng khách tham quan tăng như Khu du lịch Thung lũng Tình yêu đón trên 18.000 lượt khách (tăng 11%), Ga Đà Lạt đón 22.000 lượt khách, trong đó có gần 10.000 lượt khách đi tàu chặng Đà Lạt - Trại Mát…

Theo UBND TP Đà Lạt, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2025, tổng lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt ước đạt 320.000 lượt (tăng 35% so với cùng kỳ).

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 24.600 lượt (tăng 37% so với cùng kỳ), khách nội địa ước đạt 295.400 lượt khách (tăng 35% so với cùng kỳ). Khách qua lưu trú ước đạt 230.000 lượt (tăng 30% so với cùng kỳ).