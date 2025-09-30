“Hiền thần” – Khắc họa danh tướng Nguyễn Cửu Đàm qua sân khấu hát bội

Chiều 30-9, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM đã tổ chức buổi biểu diễn báo cáo Hội đồng Nghệ thuật TP vở hát bội Hiền thần, một tác phẩm mới tôn vinh danh tướng tài ba Nguyễn Cửu Đàm – người có nhiều đóng góp lớn trong công cuộc mở mang, giữ gìn cương thổ phương Nam thời chúa Nguyễn.

Vở hát bội "Hiền thần" ngợi ca vị danh tướng tài hoa Khâm sai Thống suất đốc chiến Nguyễn Cửu Đàm cùng các vị tướng anh hùng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Ảnh: THÚY BÌNH

Tác phẩm do Lê Công Phượng sáng tác kịch bản; Thanh Bình, Bảo Châu, Ngọc Giàu đạo diễn; NSND Trần Ngọc Giàu cố vấn nghệ thuật kiêm tổng đạo diễn; NSƯT Nguyễn Hoàng Vinh chỉ đạo nghệ thuật.

Lấy bối cảnh lịch sử những năm 1768 - 1772 dưới triều chúa Nguyễn Phúc Thuần, Hiền thần tái hiện bối cảnh Đàng Trong lâm nguy trước họa ngoại xâm phương Nam khi quân Xiêm tràn sang xâm chiếm Hà Tiên. Trước tình thế cấp bách, chúa Nguyễn phong Chưởng cơ Nguyễn Cửu Đàm làm Khâm sai Thống suất đốc chiến, cùng Cai bạ Trần Phước Thành lãnh trách nhiệm đánh đuổi giặc Xiêm, bảo vệ bờ cõi.

Các danh tướng tài giỏi dưới triều chúa Nguyễn, nguyện đem thân mình ra sa trường đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi, an định vùng đất phương Nam. Ảnh: THÚY BÌNH

Vở diễn tập trung khắc họa tài thao lược, đức độ và tư duy chiến lược của danh tướng Nguyễn Cửu Đàm – người không chỉ giỏi dụng binh mà còn có tầm nhìn sâu rộng về quốc phòng và phát triển vùng đất phương Nam. Sau chiến thắng, ông cho xây dựng lũy Bán Bích và kênh Mã Trường Ruột Ngựa, góp phần biến Gia Định trở thành thành lũy kiên cố, tiền tiêu vững chắc của xứ Đàng Trong.

Sự hy sinh của một số tướng tài là nỗi đau và cũng là động lực lớn, hun đúc thêm tinh thần yêu nước, quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ thành Gia Định, của các tướng lĩnh cùng chung chí hướng. Ảnh: THÚY BÌNH

Với vở Hiền thần, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM mong muốn chuyển tải đến công chúng một câu chuyện đẹp trong dòng chảy lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Qua đó, góp phần nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân TPHCM – những người đang sinh sống, học tập và làm việc trên vùng đất Gia Định xưa.

Vở diễn có sự tham gia của NSƯT Linh Phước, các nghệ sĩ Hà Trí Nhơn, Thanh Bình, Đông Hồ, Châu Thanh Mộng, Minh Khương, Bảo Châu, Hoàng Hà, Hoàng Duy…

Hiền thần dự kiến sẽ được công diễn nhiều suất phục vụ khán giả từ tháng 10 đến tháng 12-2025.

THÚY BÌNH