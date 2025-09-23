Kinh tế

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM kiện toàn nhân sự

SGGPO

Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM bổ sung các lãnh đạo chủ chốt nhằm kiện toàn tổ chức, đặt mục tiêu tạo nên sức bật mới cho hoạt động trong thời gian tới.

Các Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM biểu quyết thông qua công tác nhân sự
Ngày 23-9, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM tổ chức cuộc họp về công tác tổ chức, bộ máy. Theo đó, Hiệp hội bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch, 3 Ủy viên Ban Thường vụ và 10 Ủy viên Ban Chấp hành. Như vậy, Hiệp hội hiện có 7 phó chủ tịch phụ trách các lĩnh vực, địa bàn.

Theo ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM, Hiệp hội được UBND TPHCM tiếp nhận, đổi tên từ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Bà Rịa - Vũng Tàu từ đầu tháng 9-2025.

Ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM, phát biểu tại cuộc họp

Việc kiện toàn ban lãnh đạo là bước đi quan trọng, nhằm tạo sự đồng thuận và gắn kết trong toàn hiệp hội. Đây không chỉ là sự bổ sung về mặt tổ chức mà còn mở ra kỳ vọng về một sức bật mới, phát huy hiệu quả hoạt động, đồng hành cùng hội viên trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Thời gian tới, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, thúc đẩy các chương trình hỗ trợ thiết thực, góp phần phát triển cộng đồng doanh nghiệp ngày càng vững mạnh.

Tại cuộc họp, Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM cũng đã thảo luận, cho ý kiến về công tác tổ chức Đại hội Hiệp hội, dự kiến diễn ra vào ngày 10-10; chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10.

QUANG VINH

