HIFF 2024: Sẵn sàng cho đêm bế mạc và trao giải

Đêm bế mạc do NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM chỉ đạo nghệ thuật, đạo diễn dàn dựng Trần Vi Mỹ và giám đốc âm nhạc - nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Nếu đêm khai mạc, chủ đề của sự kiện là Bản sắc, thì trong đêm bế mạc sẽ hướng đến chủ đề Du hành thời gian - time travel.

Công tác chuẩn bị đêm trao giải được đạo diễn Trần Vi Mỹ chia sẻ. Ảnh: FBNV

Trong đó, điểm nhấn của sự kiện chính là mong muốn truyền đi thông điệp về câu chuyện tương lai của điện ảnh Việt Nam, Đông Nam Á, thế giới không chỉ về công nghệ, còn còn có con người và xu hướng.

Đêm trao giải sẽ có các hạng mục giải thưởng chính dành cho phim: Ngôi sao vàng cho Phim Đông Nam Á xuất sắc nhất, Phim đầu tay hoặc thứ hai xuất sắc nhất, Phim ngắn xuất sắc nhất, Giải thưởng của ban giám khảo.

Các hạng mục dành cho cá nhân: Đạo diễn, diễn viên, biên kịch và các thành phần khác trong ê-kíp đoàn phim sẽ được lựa chọn từ 11 phim tranh giải trong hạng mục Phim Đông Nam Á.

Về phần biểu diễn, không gian bên ngoài Nhà hát TPHCM sẽ có trình chiếu 3D mapping. Trong khi đó, xen kẽ giữa các phần trao giải là các tiết mục trình diễn nhạc pop kết hợp với dàn nhạc giao hưởng.

Theo tiết lộ từ BTC, sẽ có một số tiết mục tiêu biểu: Bài ca đất phương Nam qua phần thể hiện của NSND Trọng Phúc, NSƯT Hải Phượng (đàn tranh), nghệ sĩ Đặng Nhật Minh (sáo), hợp xướng phương Nam và dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn SPO; Feeling Good (Nhạc phim Perfect Day) qua phần thể hiện của ca sĩ Hồ Trung Dũng; Hòa tấu Another Day Of Sun, City Of Stars, Mia And Sebastian's Theme, Audition (The Fools Who Dream) của Dàn nhạc SPO và nhóm múa HBSO; Never Enough (Nhạc phim Bậc thầy của những ước mơ) do Thảo Trang, dàn hợp xướng phương Nam và dàn nhạc SPO; Ho Chi Minh City - We Are Vibrant qua phần thể hiện của ca sĩ Vũ Thảo My - Nhóm MTV, hợp xướng phương Nam và dàn nhạc SPO.

Các nhà làm phim trẻ trong đêm trao giải hai hạng mục đầu tiên, Chợ Dự án và Vườn ươm kịch bản. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau đêm trao giải, BTC cũng trình chiếu bộ phim của lễ bế mạc “Perfect Days – Những ngày hoàn hảo”.

Trong ngày cuối của sự kiện cũng vẫn diễn ra một số hoạt động chiếu phim tại một số cụm rạp tại TPHCM.

Trước đó, trong tổng kết của BTC, sự kiện diễn ra tại 13 rạp chiếu phim trong nhà và hai địa điểm ngoài trời đặc sắc là phố đi bộ Nguyễn Huệ và Công viên Cine Park Thủ Thiêm – TP Thủ Đức, mang đến gần 200 suất chiếu, trong đó có 14 suất chiếu đặc biệt ngoài trời, thu hút sự chú ý của công chúng.

Một số hình ảnh về không khí tại HIFF những ngày qua. Video: VĂN TUẤN

Hơn 20.000 khán giả đã tham dự trực tiếp các suất chiếu phim, trong khi tổng số khán giả tham gia các hoạt động của liên hoan lên đến hơn 250.000 người, chưa kể hàng triệu khán giả theo dõi qua các nền tảng trực tuyến và trực tiếp trên HTV.

Trong 8 ngày diễn ra, HIFF tổ chức 73 sự kiện, 14 phiên hội thảo, tọa đàm và 10 lớp học chuyên môn, thu hút gần 200 khách mời quốc tế từ các nền điện ảnh lớn trên thế giới.

VĂN TUẤN