Hỗ trợ du khách lấy lại hơn 290 triệu đồng do sai sót thanh toán

Ngày 22-1, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết, Đội phản ứng nhanh du lịch của đặc khu đã hoàn thành việc hỗ trợ 2 du khách người Anh lấy lại hơn 290 triệu đồng do sai sót thanh toán.

Tinh thần “vì dân, vì du khách” đã được UBND đặc khu Phú Quốc thực hiện xuyên suốt, góp phần bảo vệ thương hiệu du lịch đảo ngọc

Trước đó, một người quốc tịch Anh (đang sinh sống ở Phú Quốc) phản ánh việc hai người bạn của mình khi lưu trú tại một resort tại tổ 3, khu phố Cây Sao Hàm Ninh gặp phải sự cố tài chính.

Theo đó, do sai sót trong quá trình thao tác thẻ, nhân viên lễ tân đã quẹt nhầm số tiền lên đến 292.425.000 đồng, trong khi thực tế tiền phòng khách phải trả chỉ gần 30 triệu đồng.

Phía resort hứa sẽ hoàn trả sau 3 ngày, nhưng đến hẹn, số tiền lớn của du khách vẫn chưa được nhận lại. Ngày 17-1, du khách trên đã tìm đến sự trợ giúp của lực lượng chức năng, thông qua kênh tiếp nhận phản ánh trực tuyến từ du khách của UBND đặc khu Phú Quốc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đặc khu Phú Quốc (đơn vị tham mưu xây dựng Đội phản ứng nhanh du lịch) đã lập tức liên hệ với người phản ánh và cơ sở lưu trú để thu thập, xác minh các thông tin, cử cán bộ xuống hiện trường.

Lực lượng chức năng đã trực tiếp làm việc với du khách và người đại diện, lễ tân của resort để làm rõ vụ việc. Qua đó, yêu cầu cơ sở làm tiếp văn bản cam kết thời gian hoàn trả cụ thể, không để kéo dài gây ảnh hưởng đến lịch trình của khách.

Đến ngày 19-1, dưới sự giám sát của Đội phản ứng nhanh du lịch, toàn bộ số tiền đã được hoàn trả về du khách.

Sau khi nhận lại toàn bộ số tiền, du khách người Anh cho biết rất ấn tượng với sự tận tâm của chính quyền và Đội phản ứng nhanh du lịch tại Phú Quốc.

“Chúng tôi đánh giá cao sự chủ động của lực lượng Công an đặc khu. Dù Đội phản ứng nhanh chưa chính thức ra mắt, nhưng tinh thần “vì dân, vì du khách” đã được thực hiện xuyên suốt, góp phần bảo vệ thương hiệu du lịch đảo ngọc”, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc nhấn mạnh.

NAM KHÔI