Đón 47 chuyến bay quốc tế, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc xác lập kỷ lục mới

Chiều 19-1, lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc (tỉnh An Giang) thông tin, chỉ trong ngày 17-1 vừa qua, cảng đã đón 47 chuyến bay quốc tế, qua đó thiết lập kỷ lục mới.

Du khách quốc tế xuống sân bay tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc

Trước đó, ngày 3-1, cảng cũng lập kỷ lục với 46 chuyến bay quốc tế/ngày. Tần suất được duy trì liên tục, ổn định suốt tháng 1, cho thấy xu hướng tăng trưởng.

Theo thống kê của Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, từ ngày 1 đến 18-1, cảng đón 734 chuyến bay quốc tế. Trong khi so với cùng kỳ năm 2025, cảng đón 521 chuyến bay quốc tế, ngày cao nhất đạt 33 chuyến. Như vậy, số chuyến bay quốc tế đến Phú Quốc tăng trưởng hơn 40%.

Du khách Ấn Độ xuống sân bay tham quan, trải nghiệm tại đặc khu Phú Quốc

Các chuyến bay quốc tế đến Phú Quốc trong tháng 1-2026 trải rộng trên nhiều thị trường quan trọng như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Kazakhstan, Trung Á...

NAM KHÔI