Hoa hậu Harnaaz Sandhu, Paula Shugart, George Chien có mặt tại Việt Nam, sẵn sàng đi tìm hoa hậu đầu tiên Miss Cosmo

Dàn giám khảo quốc tế sẵn sàng đi tìm hoa hậu đầu tiên của Miss Cosmo

Miss Cosmo là Thế vận hội sắc đẹp quốc tế do người Việt sáng lập, cụ thể Unimedia tổ chức. Cuộc thi mùa đầu tiên diễn ra tại Việt Nam năm nay mang khẩu hiệu “Impactful beauty – Vẻ đẹp nâng tầm ảnh hưởng”.

Các hoạt động của Miss Cosmo 2024 diễn ra trong khoảng hơn 20 ngày tại Việt Nam, bắt đầu từ 10-9 đến 5-10. Hoạt động tiêu điểm của Miss Cosmo 2024 là chuỗi festival sôi động, đậm chất biểu diễn văn hóa tại nhiều thành phố, tỉnh thành Việt Nam với chủ đề chính: “Vivid Vietnam - Việt Nam sống động” thông qua chuỗi lễ hội từ Bắc vào Nam. Chuỗi festival gồm 3 hoạt động chính: Hello Cosmo From Vietnam (Hà Nội - Ninh Bình), Best of Vietnam Exhibition (Bảo Lộc - Lâm Đồng), “Best Of The World Festival 2024” (TPHCM).

Hiện tại, gần 60 nhan sắc đến từ các quốc gia trên thế giới đã quy tụ về TPHCM để chuẩn bị Vòng thẩm định và Chung kết lần lượt diễn ra vào 3-10 và 5-10. Càng về cuối, sức nóng cuộc thi càng tăng lên. Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi này.

Hội đồng giám khảo cuộc thi gồm: Cựu chủ tịch Miss Universe Paula Shugart; Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu; nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh; đồng sáng lập, Giám đốc điều hành, Chủ tịch KC Global Media George Chien; Top 5 Miss Universe 2018 - Hoa hậu H’Hen Niê; Á hậu 2 Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên.

Hoa hậu Harnaaz Sandhu đến Việt Nam làm giám khảo Miss Cosmo 2024

Ngày 2-10, hội đồng ban giám khảo tham gia phỏng vấn kín với các thí sinh của cuộc thi.

Tối mai, ngày 3-10, vòng Thẩm định đánh giá của ban giám khảo sẽ diễn ra tại White Palace Võ Văn Kiệt (quận Bình Tân, TPHCM).

Đêm Chung kết của Miss Cosmo sẽ diễn ra vào tối 5-10 tại Saigon Riverside Park (phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, TPHCM).

Các thí sinh mùa đầu tiên Miss Cosmo

Trước đó, Bán kết và Chung kết Miss Cosmo 2024 dự kiến tổ chức tại Nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11). Tuy nhiên, trong quá trình thi công sân khấu thì xảy ra sự cố sập sân khấu. Để đảm bảo an toàn cho người đẹp các quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia cuộc thi, đội ngũ thực hiện chương trình và trải nghiệm của khán giả, Tổ chức Miss Cosmo thay đêm bán kết bằng sự kiện Jury Session (Vòng thẩm định của ban giám khảo) diễn ra ngày 3-10, tại White Palace Võ Văn Kiệt (quận Bình Tân, TPHCM).

TIỂU TÂN