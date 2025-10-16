Hoàn thành cấp điện phục vụ Đại hội Đảng bộ TPHCM

Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa đảm bảo cung cấp điện phục vụ Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, EVNHCMC đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy và liên tục phục vụ đại hội.

Trong đó, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TPHCM được giao là tổng chỉ huy vận hành, giám sát và điều hành hệ thống điện trong thời gian đại hội. Đơn vị này đã điều phối công suất hợp lý để không gây quá tải tại các khu vực trọng điểm. Phối hợp chặt chẽ với Công ty Lưới điện cao thế TPHCM và các Công ty Điện lực khu vực đảm bảo cấp điện ưu tiên.

Công ty Lưới điện cao thế TPHCM đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục và an toàn cho toàn thành phố. Đặc biệt các trạm điện quan trọng (Bình Lợi, Thanh Đa, Tao Đàn, Xa Lộ, An Khánh, Thị Nghè, Đa Kao, Tân Sơn Nhất…). Đồng thời, triển khai bố trí lực lượng trực vận hành và tái bố trí lực lượng theo thời gian cụ thể, nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh.

Công ty Điện lực Gia Định đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ đại hội, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Ngoài ra, Điện lực Gia Định cũng đã đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các chuỗi sự kiện, chương trình phục vụ các khu vực trọng điểm cũng như các hoạt động lễ hội chào mừng đại hội.

Trước đó, đơn vị này đã rà soát, chỉnh trang hệ thống lưới điện, thiết bị điện tại khu vực diễn ra sự kiện chào mừng đại hội, phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới điện. Thực hiện nghiêm chế độ trực ban, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, bố trí đầy đủ vật tư và nhiên liệu, máy phát dự phòng sẵn sàng hoạt động, phương tiện và lực lượng để tiến hành xử lý nhanh chóng khi có sự cố xảy ra trong thời gian tổ chức đại hội...

TUỆ NGHI