An toàn - Tiết kiệm điện

Hoàn thành cấp điện phục vụ Đại hội Đảng bộ TPHCM

SGGP

Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa đảm bảo cung cấp điện phục vụ Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, EVNHCMC đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy và liên tục phục vụ đại hội.

Trong đó, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TPHCM được giao là tổng chỉ huy vận hành, giám sát và điều hành hệ thống điện trong thời gian đại hội. Đơn vị này đã điều phối công suất hợp lý để không gây quá tải tại các khu vực trọng điểm. Phối hợp chặt chẽ với Công ty Lưới điện cao thế TPHCM và các Công ty Điện lực khu vực đảm bảo cấp điện ưu tiên.

Công ty Lưới điện cao thế TPHCM đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục và an toàn cho toàn thành phố. Đặc biệt các trạm điện quan trọng (Bình Lợi, Thanh Đa, Tao Đàn, Xa Lộ, An Khánh, Thị Nghè, Đa Kao, Tân Sơn Nhất…). Đồng thời, triển khai bố trí lực lượng trực vận hành và tái bố trí lực lượng theo thời gian cụ thể, nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh.

Công ty Điện lực Gia Định đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ đại hội, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Ngoài ra, Điện lực Gia Định cũng đã đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các chuỗi sự kiện, chương trình phục vụ các khu vực trọng điểm cũng như các hoạt động lễ hội chào mừng đại hội.

Trước đó, đơn vị này đã rà soát, chỉnh trang hệ thống lưới điện, thiết bị điện tại khu vực diễn ra sự kiện chào mừng đại hội, phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới điện. Thực hiện nghiêm chế độ trực ban, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, bố trí đầy đủ vật tư và nhiên liệu, máy phát dự phòng sẵn sàng hoạt động, phương tiện và lực lượng để tiến hành xử lý nhanh chóng khi có sự cố xảy ra trong thời gian tổ chức đại hội...

TUỆ NGHI

Từ khóa

Điện lực Gia Định Tổng chỉ huy Tao Đàn Bình Lợi Thanh Đa Công ty điện lực Thị Nghè Đa Kao Xa lộ An Khánh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn