Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2021-2025) (ẢNH: TTXVN)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem xét, thảo luận các nội dung, gồm: Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Tờ trình Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội thông qua Đề án định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI để trình Bộ Chính trị; Báo cáo sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2-2026 của Đảng bộ Quốc hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Hội nghị diễn ra ngay sau thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Về chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, phải bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương... Đặt nhiệm vụ hoàn thiện thể chế phát triển lên vị trí trung tâm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát làm bật được điểm nhấn trong dự thảo chương trình hành động là xác định nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, pháp luật là khâu đột phá chiến lược để phát triển đất nước; cần nhận thức: pháp luật phải thực sự trở thành động lực phát triển, chứ không phải là rào cản của phát triển...

Tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tặng 3 tập thể đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 và cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2021-2025.

